Южная Корея против собак-нелегалов

Приморское управление Росрыболовства в конце сентября направило рыбодобывающим компаниям края письмо с рекомендацией не ввозить на грузовых судах в Южную Корею «собак-нелегалов», в связи с жалобами на них работников портов.

Моряки грузовых судов зачастую оставляют на судне случайно попавших туда собак. Животные «путешествуют» с рыбаками по странам и иногда остаются в иностранных портах. Сотрудники корейских портов неоднократно жаловались на это, заявляя, что собаки также мешают работе грузчиков на судне. Как сообщил представитель пресс-службы Росрыболовства, в рекомендательном письме говорится о неоднократных замечаниях властей портов Южной Кореи по поводу ввоза животных, который в последнее время приобрел массовый характер. Это нарушает карантинные правила и представляет опасность для окружающих. «Уже было несколько случаев, когда корейские бригады отказывались от работ из-за того, что им мешали судовые собаки», - отметил сотрудник Росрыболовства.

Власти Южной Кореи предупредили сотрудников Приморского управления Росрыболовства о том, что в случае, если массовый ввоз животных продолжится, экипажи российских судов-нарушителей будут подвергнуты санкциям.