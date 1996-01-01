В Уссурийске ликвидирован крупный склад контрафактных дисков

Приморские милиционеры изъяли 52 тысячи пиратских дисков в складе под Уссурийском.

Как сообщили в краевом управлении по борьбе с экономическими преступлениями, по предварительной оценке, стоимость изъятых дисков составляет до 10 млн рублей. На дисках записаны различные фильмы и компьютерные программы. Площадь склада составляет 200 кв. м. Как выяснили оперативники, его арендуют местные предприниматели. По факту обнаружения склада с крупной партией контрафакта ведется расследование, решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.