Высокая ставка

Три миллиона рублей вознаграждения пообещала листовка в Спасском районе за информацию об авторах и распространителях другого листка с грубыми оскорблениями в адрес известных в крае лиц.

Главная цель череды грязных пиар-ходов - вовсе не предстоящие 10 октября выборы в местную думу, а подготовка к выборам-2011 - в Госдуму и в Законодательное Собрание Приморского края, полагают наблюдатели.

Напомним, в Спасском муниципальном районе в рамках единого Дня голосования 10 октября состоятся выборы депутатов местной думы. Своих кандидатов выдвинули все парламентские партии.

Борьба за депутатские места развернулась весьма ожесточенная. Например, территориальная избирательная комиссия Спасского района отказала в регистрации списка кандидатов «Справедливой России». Развернулась война компроматов и «черного» пиара.

Неизвестные лица по всему Спасскому району расклеили плакаты формата А3. На нем три фотографии: руководителя местного отделения «Единой России» Александра БЕХТЕРА, специалиста по избирательным кампаниям Сергея ЗИМИНА и выходца из Спасского района главы администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. А под ними - лишь короткая оскорбительная фраза. Ничего конкретного - только грубая базарная брань.

Чуть позже появилась еще одна листовка. Поменьше размером, но с содержанием значительно более богатым в прямом смысле этого слова. Листовка пообещала 3 млн рублей всякому, кто предоставит достоверную информацию об авторах и распространителях первой листовки. Под обещанием вознаграждения фамилии трех оскорбленных лиц с указанием номеров их телефонов, причем даже одного мобильного.

- Это провокация. Ни Игорь Сергеевич (Пушкарев. - Прим. «ЗР»), ни другие указанные в листовке люди не имеют к ней никакого отношения, - заверил «ЗР» источник в ближайшем окружении мэра Владивостока. - Листовка изготовлена с нарушением норм законодательства. По закону в ней должны быть напечатаны выходные данные - где, в какой типографии она отпечатана, каким тиражом и т.д. А этого нет. В прокуратуру Приморского края уже передано заявление с требованием найти авторов обеих листовок.

Расследование еще не закончено. Местные жители предполагают, что автором обеих листовок может быть кто-то из групп поддержки трех участников избирательного процесса. Коммунисты заинтересованы в ослаблении своих главный противников – единороссов. Справедливороссы обижены на отстранение от выборов, а среди них немало весьма решительно настроенных бывших военных.

Наконец, эксперты не исключают, что провокация могла стать результатом внутрипартийной борьбы среди единороссов. Как известно, нынешний лидер Спасского отделения «Единой России» Александр Бехтер считается человеком близким к мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Есть желающие изменить ситуацию и вывести спасских единороссов, а затем и весь Спасский район из-под контроля Пушкарева. По их замыслу скандалы и черный пиар должны сорвать план действующих руководителей получить две трети от общего количества депутатских мест в думе, что позволит отправить в отставку Александра Бехтера. Вместо него будет поставлен человек, далекий от Игоря Пушкарева, что весьма важно для его противников, учитывая предстоящие в 2011 г. выборы в ЗС ПК и Госдуму РФ.