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Полицейская ассоциация. Приморье, welcome!
22 сентября состоялась пресс-конференция Приморского отделения российской секции Международной полицейской ассоциации (International Police Association, www.ipa-iac.org), президентом которого стал руководитель аппарата администрации Приморского края Олег Мельников.
«В настоящее время в Приморском отделении уже более 50 человек, все достойные и зачастую известные люди. Два года назад я впервые побывал на встрече представителей Международной полицейской ассоциации в Москве, тогда и родилась идея создать приморское отделение. Так появилась наша общественная организация, и уже на 36-й конференции, проходившей в этом году в Париже, нам было что показать коллегам», - рассказал президент Приморского отделения российской секции Международной полицейской ассоциации Олег Мельников на встрече с журналистами.
Сейчас в состав ассоциации входят представители 61 страны, в основном это полисмены с активной жизненной позицией, вышедшие на пенсию по выслуге лет, но не желающие оставаться в стороне от проблем безопасности общественного порядка. Инициатором создания ассоциации стал сержант британской полиции Артур Троуп, наладивший переписку с коллегами из Дании, Норвегии, Швеции. Общались парни, конечно, на темы работы. О чем же еще могут говорить на трезвую голову мужчины? Но польза для дела все равно была - теперь в Международную полицейскую ассоциацию входят больше 360 тысяч человек. И все обмениваются опытом. Естественно, что у коллег есть чем профессионально похвастать на дружеской встрече, а там, глядишь, и товарищи по команде дельный опыт перенимать начнут.
«Допустим, у британских полицейских есть опыт работы с видеокамерами, размещенными на головном уборе, что делает невозможным превышение служебных полномочий со стороны сотрудников полиции и объективно отражает поведение нарушителей, - пояснил суть товарищеских встреч заместитель президента Приморского отделения Александр Бондаренко. - Идея отличная! Или в Израиле есть 300 машин, оборудованных фото-фиксаторами времени и скорости в движении. А у нас уже все давно выучили, где стоят видеокамеры слежения, и во избежание штрафов снижают скорость заранее. Почему бы нам тоже не оборудовать несколько машин?»
От вопросов на тему финансовой составляющей нововведений ведущие презентации Приморского отделения ушли в сторону. Ладно, придется простить, поскольку организация-то некоммерческая. Пусть народ хоть за коллег порадуется. Из вполне выполнимых уставных намерений приморцы могут заниматься организацией личных контактов и молодежных встреч, правовым просвещением граждан, изданием литературы на правовую тематику и т.д. В подтверждение декларации о намерениях Александр Бондаренко представил на суд общественности англоязычную версию своего детективного романа «Мягкое время» (англ. вариант - The soft time). Проиллюстрировал книжку известный приморский художник Всеволод Мечковкий. Его собственная околодетективная история о пропаже картин на японской выставке легла в основу следующей книги Александра Бондаренко, пишущего под псевдонимом Александр Бондарь. Она также будет переведена на английский язык и представлена коллегам - полицейским на ближайшей конференции Международной полицейской ассоциации в 2011 году, в Румынии.
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