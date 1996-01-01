Более 4000 милиционеров останутся без работы

В Приморском крае под сокращение попадет 4354 сотрудника правоохранительных органов. Об этом в ходе своего доклада на проходившей 28 сентября во Владивостоке научной конференции «Проблемы противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» сообщил и.о.начальника штаба УВД по Приморскому краю Сергей Бартковский.

При этом больше всего «пострадает» милиция общественной безопасности - 2860 сотрудников этого подразделения будут сокращены. Кроме того, в крае сократят 1044 сотрудника криминальной милиции. По словам Сергея Бартковского, в милиции общественной безопасности под сокращение попадут в основном сотрудники патрульно-постовой службы. Такое масштабное сокращение ППС проводится по той причине, что эта служба многочисленнее всего.

Интересно, что сокращения произведут даже несмотря на необходимость усиления безопасности к саммиту АТЭС в 2012 году.

«Мы писали письмо в центральное управление с просьбой не сокращать сотрудников правоохранительных органов Приморского края в связи с саммитом АТЭС, проводимым во Владивостоке в 2012 году. Но сокращения все равно будут: в Приморье сократят примерно 22% сотрудников милиции», - резюмировал Сергей Бартковский.