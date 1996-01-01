Честь имеет

Бывший руководитель ДВТУ Эрнест БАХШЕЦЯН, судебный процесс над которым вызвал широкий общественный резонанс, вышел на свободу. Он отбывал срок под Иркутском, куда его перевели из Владивостокского СИЗО в марте 2010 г. Замечаний к нему у администрации колонии не было и он, в соответствии с законодательством подал на условно-досрочное освобождение (УДО).

Как сообщалось ранее, его заявление среди многих других рассмотрел выездной суд, который принял решение удовлетворить ходатайство и освободить Бахшецяна. В течение 10 дней ни одна из сторон не обжаловала решение, и оно вступило в законную силу.

Как сказала «ЗР» супруга Бахшецяна Людмила АЛАТОРЦЕВА, за несколько недель, что прошли после освобождения, супруги с разрешения надзорных органов съездили в Украину к детям, потом Эрнест Анзорович отправился к матери в Псков. Пока бывший начальник ДВТУ не занимался поиском работы, в семье решено с этим подождать до полного восстановления его здоровья, которое несколько пошатнулось после заключения.