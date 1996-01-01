Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Железная хватка пивного дозора
На прошлой неделе в Хабаровске прошли рейды «Пивного дозора». Цель всероссийской акции - напомнить продавцам об ответственности и необходимости соблюдать закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», запрещающий продажу пива лицам, не достигшим совершеннолетия.
Участниками акции, которую с 2008 г. организует компания «Балтика» совместно с краевым УВД, стали органы власти, а именно: представители от Союза молодежи Хабаровского края, отдела по работе с детьми и молодежью администрации г. Хабаровска, Краевого дома молодежи, хабаровских СМИ и др. Разделение «дозорных» на небольшие группы позволило организаторам за несколько часов охватить значительную часть торговых точек Центрального района города. Во главе каждого «отряда» обязательно находился инспектор из отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД по Хабаровскому краю, составлявший протоколы в случаях выявления нарушений, которых оказалось достаточно - из почти 70 проверенных киосков, торговых павильонов и магазинов дальневосточной столицы около 90% продавали пиво лицам, не достигшим совершеннолетия.
«В таких случаях к административной ответственности привлекаются как должностное, так и юридическое лицо. Для первого штраф составляет от 3 до 4 тыс. руб., для второго - от 30 до 40 тыс., в зависимости от отягчающих обстоятельств», - говорит заместитель начальника центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД по Хабаровскому краю, подполковник милиции Алексей ЖУРАВЛЕВ. К отягчающим же обстоятельствам, как отмечают инспекторы, относятся неоднократные нарушения закона или оказание противодействия сотрудникам УВД.
По словам Алексея Журавлева, для решения актуальной на сегодняшний день проблемы такие проверки необходимо устраивать как можно чаще, поскольку практика показывает, что «стоит только ослабить хватку, как пиво несовершеннолетним снова начинают продавать». О фактах продажи пива несовершеннолетним любой человек может сообщить по телефонам в Хабаровске 22-27-10 и 31-40-07 круглосуточно.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет