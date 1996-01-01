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Железная хватка пивного дозора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе в Хабаровске прошли рейды «Пивного дозора». Цель всероссийской акции - напомнить продавцам об ответственности и необходимости соблюдать закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», запрещающий продажу пива лицам, не достигшим совершеннолетия.

Участниками акции, которую с 2008 г. организует компания «Балтика» совместно с краевым УВД, стали органы власти, а именно: представители от Союза молодежи Хабаровского края, отдела по работе с детьми и молодежью администрации г. Хабаровска, Краевого дома молодежи, хабаровских СМИ и др. Разделение «дозорных» на небольшие группы позволило организаторам за несколько часов охватить значительную часть торговых точек Центрального района города. Во главе каждого «отряда» обязательно находился инспектор из отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД по Хабаровскому краю, составлявший протоколы в случаях выявления нарушений, которых оказалось достаточно - из почти 70 проверенных киосков, торговых павильонов и магазинов дальневосточной столицы около 90% продавали пиво лицам, не достигшим совершеннолетия.

«В таких случаях к административной ответственности привлекаются как должностное, так и юридическое лицо. Для первого штраф составляет от 3 до 4 тыс. руб., для второго - от 30 до 40 тыс., в зависимости от отягчающих обстоятельств», - говорит заместитель начальника центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД по Хабаровскому краю, подполковник милиции Алексей ЖУРАВЛЕВ. К отягчающим же обстоятельствам, как отмечают инспекторы, относятся неоднократные нарушения закона или оказание противодействия сотрудникам УВД.

По словам Алексея Журавлева, для решения актуальной на сегодняшний день проблемы такие проверки необходимо устраивать как можно чаще, поскольку практика показывает, что «стоит только ослабить хватку, как пиво несовершеннолетним снова начинают продавать». О фактах продажи пива несовершеннолетним любой человек может сообщить по телефонам в Хабаровске 22-27-10 и 31-40-07 круглосуточно.

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