Охота на Тайсона

Главное управление МВД России по Дальневосточному федеральному округу за похищение человека и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, разыскивает 38-летнего лидера уссурийской организованной преступной группы Евгения Анатольевича ГАЛАНЦЕВА по кличке Тайсон, сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по ДФО.

Он также подозревается в совершении автоугонов, грабежей, вымогательств, организации убийств и других преступлений, совершенных подчиненной ему преступной группировкой. Руководство преступным формированием Галанцев осуществлял вместе с ранее судимым жителем Уссурийска по кличке Костя-Коммерсант.

В настоящий момент в Уссурийском городском суде идут слушания по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений, совершенных семью лидерами группы, в том числе Костей-Коммерсантом.

Галанцеву удалось скрыться от следствия. По имеющейся информации, сейчас он готовится совершить покушение на сотрудников правоохранительных органов, ведущих расследование его преступной деятельности, а также на свидетелей и лиц, пострадавших от действий подконтрольной ему преступной группировки.

Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, лобные залысины, нос искривлен. По отношению к окружающим вспыльчив, злобен, крайне агрессивен, склонен к садизму и особо опасен. В случае задержания может оказать вооруженное сопротивление.