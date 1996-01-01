Партия икры заражена глистами

В аэропорту Владивостока, как уже сообщалось, задержана крупная партия солёной красной икры. При вскрытии часть партии заражена глистами. Вся продукция изъята и помещена на изолированное хранение.

Линейным отделением внутренних дел аэропорта Владивостока совместно с Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю в аэропорту Владивостока выявлена незаконная перевозка воздушным транспортом из Петропавловска-Камчатского 125 кг красной икры. Согласно сопровождающих груз документов, в полиэтиленовых упаковках должны были находиться вещи для личного пользования. В ходе вскрытия груза установлено, что в пяти куботейнерах находится солёная красная икра. На куботейнерах не нанесена маркировка изготовителя, соответственно ветеринарно-сопроводительные документы, как и документы, гарантирующие безопасность и качество этой продукции, также отсутствуют. Судя по всему, вся партия икры добыта незаконным, браконьерским способом. При вскрытии куботейнеров продукция в двух из них уже имела явные признаки окисления, а в третьем контейнере в икре были обнаружены личинки глистов, которые при попадании в организм человека могут развиваться в длину до нескольких метров.

По мнению проверяющих, данная партия икры предназначалась для реализации в розничной торговой сети, как на рынках, так и в продуктовых магазинах.

Для того, чтобы уберечься от покупки такого рода продукции, необходимо требовать ветеринарную справку формы четыре, выдаваемую ветеринарной службой субъекта Федерации, которая в обязательном порядке должна находиться у продавца.