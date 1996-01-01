www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Партия икры заражена глистами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В аэропорту Владивостока, как уже сообщалось, задержана крупная партия солёной красной икры. При вскрытии часть партии заражена глистами. Вся продукция изъята и помещена на изолированное хранение.

Линейным отделением внутренних дел аэропорта Владивостока совместно с Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю в аэропорту Владивостока выявлена незаконная перевозка воздушным транспортом из Петропавловска-Камчатского 125 кг красной икры. Согласно сопровождающих груз документов, в полиэтиленовых упаковках должны были находиться вещи для личного пользования. В ходе вскрытия груза установлено, что в пяти куботейнерах находится солёная красная икра. На куботейнерах не нанесена маркировка изготовителя, соответственно ветеринарно-сопроводительные документы, как и документы, гарантирующие безопасность и качество этой продукции, также отсутствуют. Судя по всему, вся партия икры добыта незаконным, браконьерским способом. При вскрытии куботейнеров продукция в двух из них уже имела явные признаки окисления, а в третьем контейнере в икре были обнаружены личинки глистов, которые при попадании в организм человека могут развиваться в длину до нескольких метров.

По мнению проверяющих, данная партия икры предназначалась для реализации в розничной торговой сети, как на рынках, так и в продуктовых магазинах.

Для того, чтобы уберечься от покупки такого рода продукции, необходимо требовать ветеринарную справку формы четыре, выдаваемую ветеринарной службой субъекта Федерации, которая в обязательном порядке должна находиться у продавца.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru