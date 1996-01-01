Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бортмеханик "Дальавиа" попался на икре
В Хабаровске направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту производства некачественной пищевой продукции. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, опасную для здоровья потребителей икру лососевых предприниматель бортмеханик ФГУП "Дальавиа" приобретал у рыбаков, а затем нелегально, в частном доме в антисанитарных условиях закатывал в стандартные жестяные банки и реализовывал их, используя чужой товарный знак и место производства товара (ООО "Долинск", Сахалинская область, г. Долинск).
В октябре 2003 года сотрудники Главного управления МВД по ДВФО предотвратили реализацию опасной продукции в Самаре, изъяв из почтового вагона свыше 1,5 тыс. банок с икрой. Установлено, что икорная продукция сомнительного качества поступала в Самару под видом почтовых посылок на протяжении полутора лет. Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что никакого отношения к производству икорной продукции в нелегальном цехе не имеет. Следствие представило суду доказательства его виновности в виде изъятой продукции, технологического оборудования, экспертных заключений и уставных документов предприятия.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин