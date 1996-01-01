Бортмеханик "Дальавиа" попался на икре

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту производства некачественной пищевой продукции. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, опасную для здоровья потребителей икру лососевых предприниматель бортмеханик ФГУП "Дальавиа" приобретал у рыбаков, а затем нелегально, в частном доме в антисанитарных условиях закатывал в стандартные жестяные банки и реализовывал их, используя чужой товарный знак и место производства товара (ООО "Долинск", Сахалинская область, г. Долинск).

В октябре 2003 года сотрудники Главного управления МВД по ДВФО предотвратили реализацию опасной продукции в Самаре, изъяв из почтового вагона свыше 1,5 тыс. банок с икрой. Установлено, что икорная продукция сомнительного качества поступала в Самару под видом почтовых посылок на протяжении полутора лет. Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что никакого отношения к производству икорной продукции в нелегальном цехе не имеет. Следствие представило суду доказательства его виновности в виде изъятой продукции, технологического оборудования, экспертных заключений и уставных документов предприятия.