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У приморской наркополиции появился интернет-сайт
Деятельность Управления ФСКН России по Приморскому краю будет освещаться на сайте www.25.fskn.gov.ru.
На интернет-сайт может зайти любой пользователь и получить необходимую информацию об оперативно-служебной деятельности Управления ФСКН России по Приморскому краю, административной и уголовной ответственности за наркопреступления или задать интересующий вопрос руководству управления.
Разработчики постарались сделать ресурс не только информационным, но и полезным, как для жителей региона, так и для самих наркополицейских, - отметил заместитель начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю Аркадий Епихов. Например, в рубрике «Обратная связь» размещена интерактивная карта Владивостока, где жители города могут отмечать известные им места сбыта наркотических средств и наркопритоны. Специальный раздел «Приглашаем на работу» подготовлен для тех, кто хочет служить в органах наркоконтроля. В данном разделе размещены порядок прохождения службы, вакансии и результаты конкурсов. Также по средствам данного интернет-ресурса жители Приморья могут сообщать информацию о противоправной деятельности сотрудников органов наркоконтроля, вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена, - добавил А. Епихов.
На сайте www.25.fskn.gov.ru можно узнать не только последние новости, но и задать вопросы о том, как справиться с наркозависимостью, как уберечь ребёнка от наркомании.
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