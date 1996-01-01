У приморской наркополиции появился интернет-сайт

Деятельность Управления ФСКН России по Приморскому краю будет освещаться на сайте www.25.fskn.gov.ru.

На интернет-сайт может зайти любой пользователь и получить необходимую информацию об оперативно-служебной деятельности Управления ФСКН России по Приморскому краю, административной и уголовной ответственности за наркопреступления или задать интересующий вопрос руководству управления.

Разработчики постарались сделать ресурс не только информационным, но и полезным, как для жителей региона, так и для самих наркополицейских, - отметил заместитель начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю Аркадий Епихов. Например, в рубрике «Обратная связь» размещена интерактивная карта Владивостока, где жители города могут отмечать известные им места сбыта наркотических средств и наркопритоны. Специальный раздел «Приглашаем на работу» подготовлен для тех, кто хочет служить в органах наркоконтроля. В данном разделе размещены порядок прохождения службы, вакансии и результаты конкурсов. Также по средствам данного интернет-ресурса жители Приморья могут сообщать информацию о противоправной деятельности сотрудников органов наркоконтроля, вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена, - добавил А. Епихов.

На сайте www.25.fskn.gov.ru можно узнать не только последние новости, но и задать вопросы о том, как справиться с наркозависимостью, как уберечь ребёнка от наркомании.