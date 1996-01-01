Бахшецян на свободе. Поздравляем

26 августа вступило в силу решение суда о досрочно-условном освобождении экс-генерала таможенной службы Эрнеста БАХШЕЦЯНА. Сейчас он находится дома.

Назвать условно-досрочное освобождение, зная, как государство поступило с честнейшим служакой, торжеством закона, язык не поворачивается. Но, безусловно, «ЗР» рад за Эрнеста Бахшецяна. «Если бы у нас была диктатура закона, дела Бахшецяна бы не возникло, - комментировал приговор таможеннику доктор юридических наук, профессор Виталий НОМОКОНОВ. - Вертикаль власти оказалась сильнее диктатуры закона, к которой нас призывали».