Опасная безопасность

О причинах крушения теплоходов "Ароса" и "Вест", затонувших 2 ноября в Японском море, однозначного мнения пока еще нет. Одни специалисты полагают, что всему виной техническое состояние судов, другие обвиняют в случившемся морскую стихию. Однако все едины в одном: капитанам было известно о надвигающемся шторме заранее, а люди, находившиеся на борту судов, могли спастись, если бы умели это делать. О том, как человек, в глаза не видевший спасжилет, может не только получить соответствующий документ, но и пройти строжайший портконтроль, корреспондент "ЗР" познал на своем опыте.

Почему гибнут корабли

Море всегда было источником повышенной опасности. Поэтому на протяжении сотен лет человек придумывает способы минимизации рисков в океане, совершенствуя конструкции плавсредств, системы их слежения, обнаружения, вычисления погодных условий, а также способы и средства личного выживания. Так почему же, несмотря на современное оборудование, каким снабжены практически все наши суда, в 2004 г. у берегов Дальнего Востока затонуло 10 судов и погибло 60 человек? Есть две причины, не считая форс-мажора, по которым гибнут суда, и одна причина, по которой во время кораблекрушений гибнут люди.

Фактор технический

Трагедия, разыгравшаяся месяц назад у берегов Приморья, заставила власти почему-то только сейчас всерьез задуматься о том, что гражданский флот, оказывается, уже лет 10 находится в критическом состоянии. Как отметил руководитель департамента транспорта администрации Приморского края Лев ПАНЧЕНКО, "средний возраст торгового флота на сегодняшний день составляет 22,5 года, однако доля судов, чей возраст превышает 30 лет, также достаточно велика". И хотя погибшие суда старыми не назовешь, их техническое состояние перед рейсом требует экспертизы: как и когда они проходили Морской регистр.

Как рассказал Лев Панченко, предпринимателям сегодня гораздо выгоднее купить в Японии, Корее или Китае списанное 15-летнее судно по цене металлолома и выжимать из него все ресурсы до тех пор, пока оно не развалится. Покупать же новые, как и строить, невыгодно: затраты окупаются, в лучшем случае, через 8 лет.

Впрочем, судовладельци всего мира от этих проблем всегда уходили "удобный" флаг. "Проще всего сегодня ходить под флагами таких "морских держав", как Панама, Монголия или Камбоджа, - отмечает Лев Николаевич. - Эти государства дают налоговые послабления не только при регистрации, но и дают возможность работать вообще без выплат стране, чей флаг развевается на кораблях с российскими экипажами. Не говоря уже о том, что техническое состояние судов власти этих государств также не контролируют".

Фактор человеческий

Если техническое состояние судна под "удобным" флагом проверить не представляется возможным, а техосмотр российских судов, как говорят моряки, можно сделать за деньги, то купить диплом капитана вряд ли кто решится. Действительно, на плечах капитана судна лежит огромная ответственность не только за сохранность судна, но и за судьбы людей, находящихся на борту. По этой причине капитан должен предусмотреть все возможные опасности. Но что заставило, к примеру, капитанов "Аросы" и "Веста", зная заранее о надвигающемся шторме, идти напролом, а не укрыться и не переждать в более-менее тихом месте, тем более возможность такая была? Ответ прост: деньги судовладельца.

Как правило, судовладелец, чье судно, к примеру, перевозит груз, жестко связан рамками договора. Таким образом, он крайне заинтересован в исполнении условий контракта в оговоренный срок. Вот капитан и рвется в шторм, хотя установленные нормы рекомендуют в данном случае уйти от возможной опасности. С другой стороны, не многих таких смельчаков убивает шторм. Большинству удается пройти его без потерь. Как говорят специалисты, если бы на "Весте" был правильно закреплен и распределен груз, гибели бы не произошло.

Даже если б жилеты были...

Тот же человеческий фактор стал причиной смерти большей части экипажа "Веста". 10 человек из 27, находящихся на его борту, записанные в судовой роли как матросы, на деле были пассажирами, отправившимися в рейс за автомобилями. Они по свидетельствам спасателей, даже не знали, как правильно надевать спасательные жилеты. Возникает вопрос: каким образом их выпустили в море?

Как разъяснил капитан Владивостокского морского рыбного порта Александр ГЕРМАНОВ, прежде чем выпустить судно в море, сотрудники Инспекции портового надзора должны проверить наличие всех необходимых документов. Капитан проверяемого судна должен предоставить, к примеру, свидетельство о годности судна к плаванию, судовую роль, в которой указывается количество и состав экипажа, расписание, где указано количество и время проведения судовых тревог и т.д. Более того, каждый член экипажа должен предоставить в числе других документов так называемое свидетельство о борьбе за живучесть, означающее, что человек прошел подготовку по способам личного выживания в учебно-тренажерном центре.

Возникает еще один вопрос: каким образом пассажиры "Веста" получили свидетельства о борьбе за живучесть, если даже не могли правильно надеть спасжилеты? Чтобы найти ответ, корреспондент "ЗР" решил сам пройти подготовку в учебно-тренажерном центре одного из морских учебных заведений Владивостока и получить сертификат.

Цена живучести

На мой вопрос по телефону, как я могу получить то самое свидетельство, решительный женский голос ответил:

- Приходите к нам в тренажерный центр, вам здесь все расскажут. Это будет стоить 590 руб.

- А когда занятия? - наивно спрашиваю я.

- Как придете, так придете, - невозмутимо ответил голос.

- Может, какой спортивный костюм с собой взять? - продолжаю допытываться, - тренажеры все-таки...

- Нет, ничего не нужно, - спокойно ответила обладательница голоса и повесила трубку.

Такая постановка дела несколько удивляла. Но утром следующего дня я был на месте. Меня принял приветливый мужчина -руководитель центра, поинтересовавшись, проходил ли я раньше подобную подготовку.

- Нет, - отвечаю ему, - я в первый раз.

- Сможете прийти на следующей неделе за свидетельством?

- А можно сегодня? - решил я его спровоцировать, - мне нужно срочно.

Мужчина утвердительно кивнул.

- Вы в составе экипажа или так, по бизнесу? - снова спросил он.

- Я в составе экипажа, матросом, но по бизнесу - за машиной, - соврал я.

- Вам только НБСЖ нужен (свидетельство на ту самую живучесть) или "Предотвращение загрязнения моря" тоже?

- А что, без этого в море не пустят?

- Ну, Портнадзор может не пропустить, - авторитетно разъяснил руководитель.

- Ну, давайте, и второй тоже, - согласился я.

Через пару минут, оторвавшись от компьютера, мужчина попросил меня оплатить на месте 740 руб. за два документа и ожидать в коридоре. Минут через 10 меня снова попросили войти, расписаться в журналах и выдали документы. Держа в руках бумаги с водяными знаками, мне стало как-то не по себе: а если бы я и впрямь отправился с ними в море, как бы я себя спасал, если даже в глаза никогда спасательного жилета не видел?

- А может, дадите почитать какие-нибудь распечатки по программе? - как будто спохватился я.

- Тогда вам надо было на следующей неделе прийти, - удивленно ответил мужчина, выписавший мне свидетельство.

- Ну, ладно, - махнул я рукой и вышел, угнетенный тем, что вся процедура "обучения на тренажерах" заняла от силы минут 15! Притом, что меня даже никто не попытался предупредить, что выходить в море неподготовленным опасно для жизни. Притом, что все вокруг только и говорят о пассажирах "Веста", не сумевших себя спасти.

Понятно, что пассажирам сухогруза надо было самим подумать о возможной опасности. Вместе с тем есть и ответственные за выпуск в море неподготовленных людей. Таковыми являются судовладельцы (впрочем, капитану также известно о составе своей команды), учебные заведения, продающие свидетельства, и органы портового контроля, дающие разрешение на выход в рейс.

Порт дает добро

Каким же образом люди с купленными документами проходят проверку инспекции государственного портового контроля? Этот вопрос я задал заместителю начальника Морской администрации порта Владивосток Юрию ГУКУ.

- Как Инспекция государственного портового контроля вашего порта дает допуск на выход в море людям, не имеющим представления о способах личного выживания?

- Инспекция вправе только проверить наличие необходимых документов. Если человек их предъявил, мы обязаны его выпустить.

- Но вы еще и обязаны играть тревоги перед тем, как пустить судно в рейс...

- Да, если есть подозрение на то, что человек не имеет соответствующих знаний о безопасности, мы можем сыграть тревогу.

- И часто люди "забраковываются"?

- Бывает.

На просьбу прокомментировать ситуацию с покупкой свидетельства о борьбе за живучесть Юрий Гук сказал:

- Действительно, во Владивостоке существует несколько сертифицированных учебных заведений, которые имеют право выдавать свидетельства Минтранса РФ. Но это очень плохо, что есть такие недобросовестные сотрудники, допускающие подобные вещи. С другой стороны, свидетельства выдаются подлинные, поэтому сомнений насчет того, что человек его купил, возникать не должно.

Странно получается, не правда ли? Контроль - он на то и контроль, чтобы контролировать, а не бумажки проверять. К слову, на мой вопрос о том, можно ли законодательно или еще каким-то образом урегулировать вопрос выявления купленных документов, Юрий Гук категорично, со всей ответственностью, заявил: "Это невозможно". Хотя, почему невозможно? Лев Панченко на тот же вопрос ответил: "Искоренить это сложно, но свести к минимуму - можно. На сегодняшний день это основная наша задача". Полагаю, найдется не один десяток специалистов в области мореплавания, придерживающихся такой же точки зрения.

Спасатели тоже люди

Отдельно хочется отметить работу Дальневосточного бассейнового аварийно-спасательного управления (ДВБАСУ). Не беру на себя смелость оценивать результаты операции по спасению членов экипажа сухогрузов "Ароса" и "Вест", скажу лишь следующее. В подразделении ДВБАСУ на Камчатке нет вообще ни одного спасательного плавсредства, а три буксира сахалинского подразделения в тот самый злополучный день занимались коммерческими перевозками.

Как сказал Александр Германов, "закон нам запрещает это делать, несмотря на то, что к нам поступает масса выгодных коммерческих предложений по той же буксировке, и мы бы рады таким образом увеличить бюджет порта. Но спасательные буксиры всегда должны быть наготове". Видимо, руководство Камчатского БАСУ не смогло смириться с тем, что буксиры бесплатно простаивают. Вот и получается: пока спасательные буксиры зарабатывают деньги, спасение утопающих будет делом рук самих утопающих.