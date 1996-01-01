Двум депутатам дадут «отдохнуть»?

Результатом совместных действий следователей СКП, сотрудников УФСБ по Приморскому краю и ГУ МВД по ДФО стал арест двух депутатов Владивостокской городской думы - Владимира ГЛАЗУНОВА и Сергея СЫЧЕВА на яхте последнего. Им вменяется покушение на мошенничество в отношении предпринимателя в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч. 4 ч. 159 УК РФ).

Как сообщает Следственное управление СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю, суть дела заключается в попытке обманным путем завладеть денежными средствами одного из предпринимателей г. Владивостока в размере 5 млн рублей. Однако преступление не было доведено до конца, чему помешало своевременное задержание подозреваемых.

Источники, заслуживающие доверие, расшифровали юридический язык СКП. По их мнению, оба депутата, пользуясь своим положением, решили за отдельную плату поспособствовать бизнесмену заполучить муниципальный контракт, при этом введя последнего в заблуждение относительно судьбы контракта.

Расследование уголовного дела продолжается, его ведет отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СКП по Приморскому краю.