Обмен с домогательствами

В далекие уже 80-е гг., в разгар «холодной войны», довелось услышать запрещенного тогда к внутреннему советскому употреблению британского певца и композитора Стинга (Sting). Как он душевно пел свою «Russians»: «I hope the Russians love their children too» («Надеюсь, русские любят своих детей»).

Антивоенный подтекст песни просматривался во всем: и в музыке, и в голосе, не говоря уже о тексте и том надрыве, с каким исполнялась композиция. С этой песней у меня, тогда подростка, возникло ощущение спокойствия, что не будет третьей мировой, поскольку и мы, и «противные» нам капиталисты-империалисты «одной крови»: мы любим детей. Сегодня, когда со страниц печати и с экранов телевидения не сходят сюжеты об избитых, униженных и даже убитых российских детях, отданных нами на усыновление в американские семьи, наверное, стоит в этом усомниться. Насколько мы их любим, если после столь чудовищных по своей жестокости и лицемерию поступков против вчерашних еще российских детишек продолжаем отдавать и предлагать на усыновление все новых и новых детей? (Российско-американский договор об усыновлении, как ожидается, будет заключен до конца 2010г.- Авт.).

Да что там усыновление, если даже культурный и образовательный обмен среди подростков не всегда проходит без какого-нибудь ЧП. Примером может служить история с приморской несовершеннолетней девушкой, участницей программы школьного обмена FLEX, во время ее нахождения во временной приемной семье из небольшого американского городка.

Досье Суть программы обмена старшеклассников (Программа FLEX) заключается в том, что финалисты программы учатся в средней школе США, живут в американских семьях и принимают участие в жизни местного сообщества в течение одного учебного года. Кандидаты должны хорошо владеть английским языком, иметь хорошую и отличную успеваемость, обладать личными качествами и навыками, позволяющими им извлечь максимальную пользу из этой программы.

Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции «ЗР», «в 2009-2010 учебном году несовершеннолетняя российская участница программы школьного обмена Flex в период нахождения в США в приемной семье, пользовавшейся в родном городе безупречной репутацией и являвшейся примером безупречной карьеры и супружеских отношений, подверглась домогательствам сексуального характера».

Надо отдать должное правоохранительным органам американского штата Вирджиния, моментально отреагировавшим на заявление российской школьницы. Хотя они до последнего удивлялись: данная стажировка, в которой участвуют не только россияне, но и школьники из многих других стран мира, является самой безопасной. За этим следит неправительственная структура США «Американские советы по международному образованию», чьи кураторы ежемесячно организуют сборы российских детей из разных штатов и выясняют, есть ли какие-то проблемы. Так или иначе, но на одном из таких собраний российская школьница заявила своему куратору, что ее так называемый «хост-папа» осуществляет по отношению к ней домогательства сексуального характера.

По данному заявлению администрацией Программы и властями штата незамедлительно были приняты меры по изоляции девушки от указанной семьи и возбуждено уголовное дело по трем статьям: словесное сексуальное посягательство, действия, направленные на секс, и домогательства к ребенку.

Службой защиты детей Управления соцобеспечения штата было проведено расследование 2-го уровня, предметом которого выступило «сексуальное оскорбление в виде прикосновений сексуального характера». В соответствии с американским законодательством за подобные педофилические поползновения запросто можно загреметь в тюрьму, и очень надолго. Даже если происходит так называемое примирение сторон, эта американская семья может быть навсегда отстранена от участия во всяких подобных обменных и социальных проектах. Плюс надзор и молва. Данные на всех участников дела остаются в Управлении соцобеспечения в течение семи лет. Но, как показали дальнейшие события, американское правосудие, в отличие от американских социальных структур, весьма дружелюбно отнеслось к обвиняемому, чье сексуальное насилие было доказано.

Суд штата применил «упрощенную схему», по которой похотливец сдался властям, сделал признательные показания, за что и получил... 60 суток тюремного заключения! Ни о денежной компенсации, ни об извинениях речи не шло, и, если бы не местные журналисты, о процессе и вынесенном решении никто так и не узнал бы.

Однако факт насилия «хост-отца» большой огласки всё же не получил. Более того, американские федеральные власти и власти штата приложили максимум усилий по замыливанию этого факта. Есть подозрение, что насилие над российскими детьми и подростками возникает куда чаще, чем об этом говорят. «Работает банальный страх перед миграционными властями, которые за малейшее недовольство по отношению к приемным семьям могут выдворить гостя за пределы США. Не исключены угрозы со стороны «хост-родителей». Кроме того, молчание российских школьников часто вызвано их надеждой осесть в Соединенных Штатах», - рассказал один из участников российско-американского обмена, пожелавший сохранить инкогнито.

При этом удивляет поведение российских властей. В частности, не совсем понятно молчание Отдела охраны прав детей и специального образования управления образования администрации края. По идее эта уважаемая контора государственной власти должна вникать в проблемы, возникающие с приморскими школьниками, участвующими в разного рода программах с участием иностранных неправительственных организаций.

Однако наша просьба прокомментировать ситуацию с учебным и культурным обменом между российским Приморьем и США и конкретно по защите прав наших юных соотечественников за границей в образовательном департаменте АПК осталась без ответа.