www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Обмен с домогательствами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В далекие уже 80-е гг., в разгар «холодной войны», довелось услышать запрещенного тогда к внутреннему советскому употреблению британского певца и композитора Стинга (Sting). Как он душевно пел свою «Russians»: «I hope the Russians love their children too» («Надеюсь, русские любят своих детей»).

Антивоенный подтекст песни просматривался во всем: и в музыке, и в голосе, не говоря уже о тексте и том надрыве, с каким исполнялась композиция. С этой песней у меня, тогда подростка, возникло ощущение спокойствия, что не будет третьей мировой, поскольку и мы, и «противные» нам капиталисты-империалисты «одной крови»: мы любим детей. Сегодня, когда со страниц печати и с экранов телевидения не сходят сюжеты об избитых, униженных и даже убитых российских детях, отданных нами на усыновление в американские семьи, наверное, стоит в этом усомниться. Насколько мы их любим, если после столь чудовищных по своей жестокости и лицемерию поступков против вчерашних еще российских детишек продолжаем отдавать и предлагать на усыновление все новых и новых детей? (Российско-американский договор об усыновлении, как ожидается, будет заключен до конца 2010г.- Авт.).

Да что там усыновление, если даже культурный и образовательный обмен среди подростков не всегда проходит без какого-нибудь ЧП. Примером может служить история с приморской несовершеннолетней девушкой, участницей программы школьного обмена FLEX, во время ее нахождения во временной приемной семье из небольшого американского городка.

Досье

Суть программы обмена старшеклассников (Программа FLEX) заключается в том, что финалисты программы учатся в средней школе США, живут в американских семьях и принимают участие в жизни местного сообщества в течение одного учебного года. Кандидаты должны хорошо владеть английским языком, иметь хорошую и отличную успеваемость, обладать личными качествами и навыками, позволяющими им извлечь максимальную пользу из этой программы.

Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции «ЗР», «в 2009-2010 учебном году несовершеннолетняя российская участница программы школьного обмена Flex в период нахождения в США в приемной семье, пользовавшейся в родном городе безупречной репутацией и являвшейся примером безупречной карьеры и супружеских отношений, подверглась домогательствам сексуального характера».

Надо отдать должное правоохранительным органам американского штата Вирджиния, моментально отреагировавшим на заявление российской школьницы. Хотя они до последнего удивлялись: данная стажировка, в которой участвуют не только россияне, но и школьники из многих других стран мира, является самой безопасной. За этим следит неправительственная структура США «Американские советы по международному образованию», чьи кураторы ежемесячно организуют сборы российских детей из разных штатов и выясняют, есть ли какие-то проблемы. Так или иначе, но на одном из таких собраний российская школьница заявила своему куратору, что ее так называемый «хост-папа» осуществляет по отношению к ней домогательства сексуального характера.

По данному заявлению администрацией Программы и властями штата незамедлительно были приняты меры по изоляции девушки от указанной семьи и возбуждено уголовное дело по трем статьям: словесное сексуальное посягательство, действия, направленные на секс, и домогательства к ребенку.

Службой защиты детей Управления соцобеспечения штата было проведено расследование 2-го уровня, предметом которого выступило «сексуальное оскорбление в виде прикосновений сексуального характера». В соответствии с американским законодательством за подобные педофилические поползновения запросто можно загреметь в тюрьму, и очень надолго. Даже если происходит так называемое примирение сторон, эта американская семья может быть навсегда отстранена от участия во всяких подобных обменных и социальных проектах. Плюс надзор и молва. Данные на всех участников дела остаются в Управлении соцобеспечения в течение семи лет. Но, как показали дальнейшие события, американское правосудие, в отличие от американских социальных структур, весьма дружелюбно отнеслось к обвиняемому, чье сексуальное насилие было доказано.

Суд штата применил «упрощенную схему», по которой похотливец сдался властям, сделал признательные показания, за что и получил... 60 суток тюремного заключения! Ни о денежной компенсации, ни об извинениях речи не шло, и, если бы не местные журналисты, о процессе и вынесенном решении никто так и не узнал бы.

Однако факт насилия «хост-отца» большой огласки всё же не получил. Более того, американские федеральные власти и власти штата приложили максимум усилий по замыливанию этого факта. Есть подозрение, что насилие над российскими детьми и подростками возникает куда чаще, чем об этом говорят. «Работает банальный страх перед миграционными властями, которые за малейшее недовольство по отношению к приемным семьям могут выдворить гостя за пределы США. Не исключены угрозы со стороны «хост-родителей». Кроме того, молчание российских школьников часто вызвано их надеждой осесть в Соединенных Штатах», - рассказал один из участников российско-американского обмена, пожелавший сохранить инкогнито.

При этом удивляет поведение российских властей. В частности, не совсем понятно молчание Отдела охраны прав детей и специального образования управления образования администрации края. По идее эта уважаемая контора государственной власти должна вникать в проблемы, возникающие с приморскими школьниками, участвующими в разного рода программах с участием иностранных неправительственных организаций.

Однако наша просьба прокомментировать ситуацию с учебным и культурным обменом между российским Приморьем и США и конкретно по защите прав наших юных соотечественников за границей в образовательном департаменте АПК осталась без ответа.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru