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Вице-премьер призывает ужесточить наказание за браконьерство
Сергей ИВАНОВ посетил заказник «Леопардовый» и провел совещание по усилению мер охраны уникального животного, занесенного в Красную книгу.
Высокий гость в сопровождении губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА отправился морским путем на катере командующего ТОФ «Ураган» в Славянку. И уже оттуда десант на джипах добрался до мест обитания леопарда в заповедник «Кедровая падь». Накануне сюда пригнали солдат. Они завесили ветхие дома местных жителей камуфляжной сеткой и поставили две огромные палатки. Но вице-премьер все равно разглядел убогие строения и позже высказался за переселение жителей мелких таежных сел. А в палатки он даже не стал входить. Лишь побродил в окрестностях под хмурым моросящим небом в мягких «мокасинах», джинсах, футболке с изображением леопарда и в легкой курточке.
- Если не принять серьезных мер, то мы можем потерять дальневосточного леопарда, - заявил журналистам на брифинге в Славянке Сергей Иванов, признавшись, что ему лично леопард очень нравится. - Необходимо внести изменения в законодательство и ужесточить наказание за браконьерство.
Для проведения совещания в Славянку подогнали числящийся за администрацией президента комфортабельный катер «Хамадори». На одной из его палуб по последнему слову техники оборудован зал, способный вместить несколько десятков человек. Однако Сергей Иванов вернулся на небольшой катер командующего ТОФ. Все участники совещания на нем не поместились, а подготовленные презентации и иллюстрации остались на «Хамадори». Возможно, из-за этого совещание продолжалось меньше запланированного. Причем почти половину времени заняло обсуждение мер по усилению охраны 180 км участка границы с Китаем.
Пограничники не против. Но нужны дополнительные средства. Их можно было бы найти в действующей федеральной «Программе развития Государственной границы до 2018 г.», подсказали они. Но Сергей Иванов не стал ничего обещать, заметив, продолжая тему леопарда, что стоило бы давать реальный срок лишения свободы иностранцам за браконьерство, сопряженное с переходом госграницы, а для местных жителей - увеличить штрафные санкции. Нужно больше полномочий предоставить егерям, которые пока фактически могут лишь документы проверить. На призыв охотно откликнулся глава УВД Приморского края Андрей НИКОЛАЕВ, дважды в ходе своего выступления пообещав «навести на всех браконьеров животный страх».
- Мы ожидали от совещания большего, - признались «ЗР» участники встречи, пожелавшие остаться неназванными. - Визит вице-премьера можно назвать «ознакомительным», за которым, возможно, стоит нечто большее, чем только забота о сохранении леопарда.
Можно отметить, что посещение Приморья Сергеем Ивановым полностью совпадает с линией поведения премьера Владимира Путина. Он принял участие в изучении китов на Камчатке, его зам проверил, как охраняют дальневосточных леопардов. Складывается впечатление, что уже началась подготовка к выборам президента, хотя до официального старта еще более года. Напомним, 3 августа 2010 года президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что кандидатом от власти может быть, помимо его самого и Путина, «кто-то третий». Неужели этим «третьим» может стать Сергей Иванов?
Напомним также, что заказник «Леопардовый» был создан два года назад при активном содействии Сергея Иванова.
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