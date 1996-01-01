Роллы с начинкой-сальмонеллезом

В популярном суши-баре «Токио» во Владивостоке работал повар, больной сальмонеллезом. Это выявили специалисты приморского Роспотребнадзора при проверке сотрудников заведения.

Напомним, 1 и 2 августа в инфекционную больницу № 1 Владивостока стали обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие. Как выявила проверка Роспотребнадзора, все они ели накануне в суши-баре «Токио» или покупали еду на вынос. В итоге диагноз сальмонеллез подтвердился у 16 человек, среди них - один ребенок.

Сразу по факту отравления управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое расследование в суши-баре, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Валентина ВОРОНОК. В итоге специалисты выявили многочисленные нарушения - сырье и готовые блюда находились в одном месте, то же самое было и в холодильнике, когда несовместимые продукты лежали на одной полке, например, сырая рыба и вареные яйца. Не было оценки качества кулинарных изделий, которую сотрудники кафе должны были проводить ежедневно и записывать в журнал.

У многих работников не оказалось санкнижек, некоторые имели их, но просроченные. Персонал кафе отрицал наличие у себя каких-либо симптомов болезни, однако клинические и лабораторные исследование показали, что один из поваров суши-бара болел сальмонеллезом. В связи со всеми этими нарушениями мы выписали постановление на отстранение от работы 24 сотрудников кафе.