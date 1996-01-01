Милиция ищет мошенника

Следователями за мошенничество разыскивается житель поселка Трудовое - Сергей Валерьевич ВИННИКОВ, 1986 года рождения.

Он обещал трудоустроить приморцев в торговый порт Владивостока. Парень брал деньги у соискателей, обещая помочь через свои «высокопоставленные» связи, сообщили РИА PrimaMedia в следственном отделе при ВЛОВД на морском транспорте. «Следователи установили 8 эпизодов мошенничества. В среднем он брал за свою «помощь» порядка двух тысяч рублей. Насобирав денег, парень сбежал», - рассказала оперуполномоченный ВЛОВД на морском транспорте Ольга БАЛУЕВА.