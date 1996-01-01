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Коррупционный оборот в России достиг 50% ВВП

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Это соответствует прогнозам Всемирного банка - 48% ВВП. К таким выводам пришли члены антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», пишет «РБК Daily».

При этом самой коррумпированной сферой оказалось «оказание государственных и муниципальных услуг», где до 90% оборота приходится на взятки и т.п. В образовании 80% средств теневые. Российские предприниматели жалуются, что из-за коррупции теряют около половины прибыли.

Большое количество жалоб связано с работой правоохранительных органов и судов. По словам ведущего эксперта общественной приемной «Чистые руки» Дмитрия ФИРСОВА, «правоохранительная деятельность сегодня превратилась в бизнес». Так, должность инспектора ГИБДД можно купить за 50 тыс. долларов, а место помощника прокурора в районной прокуратуре - за 10 тыс.

Однако если коррупционные схемы в работе правоохранителей еще можно вычислить, то с судами дело обстоит гораздо сложнее, отмечают эксперты. У граждан нет юридического права устанавливать наблюдение за работой судей, поэтому обвинения в коррупции чаще всего не принимаются к рассмотрению, так как правоохранительные органы не имеют права вмешиваться в дела суда. В худшем случае заявителей могут привлечь к ответственности за клевету, пишет газета «Новые известия».

Между тем, по данным департамента экономической безопасности МВД РФ, средний размер взяток в РФ за прошедшие полгода 2010 г. резко увеличился и теперь составляет более 44 тыс. руб. В январе этого года в ДЭБ сообщили, что «средний размер взятки и коммерческого подкупа по оконченным уголовным делам составил 23 тыс. руб., что почти в 2,5 раза выше, чем в 2008 г.».

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