Домушники и курортные воры активизировались

Изнуренные летней жарой граждане своей халатностью по отношению к собственному имуществу сами провоцируют преступников на кражи путем свободного доступа.

Так, ночью 6 и 9 августа сего года из летних домиков, расположенных на одной из баз в с. Андреевка Приморского края, было совершено девять краж имущества отдыхающих. Все они совершены путем свободного доступа через незапертые двери, оставленные на ночь отдыхающими, которые сами в это время спокойно спали. Воспользовавшись такой возможностью, вор похитил у граждан мобильные телефоны, фотоаппараты, бинокль.

Благодаря оперативным действиям хасанской милиции вор был изобличено и задержан. Им оказался местный 19-летний «джентльмен удачи». Первый зам. начальника УВД по Приморскому краю Олег ДОЛГИЙ вынужден отметить, что в большинстве случаев при расследовании квартирных краж выясняются детали, когда двери квартир либо временных мест проживания в дневные, а порой и ночные часы оказываются незапертыми. Поэтому приморцы и гости нашего края не должны терять бдительности.