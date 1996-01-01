Гашиш не удалось поменять на внедорожник

Оптовые наркосбытчики пытались обменять гашишное масло на японский вседорожник.

В рамках операции "Мак-2010", при проведении операции по задержанию оптовых сбытчиков наркотиков каннабисной группы в Ханкайском районе сотрудниками приморского управления наркоконтроля изъята особо крупная партия гашишного масла общим весом 6 кг 800 грамм. Это уже вторая крупная операция, проведенная органами наркоконтроля в этом районе за последнюю неделю

В ходе длительной оперативной разработки наркополицейские вышли на продавцов зелья - ими оказались двое жителей с. Камень-Рыболов. В качестве оплаты за партию наркотика наркодельцы попросили новый японский внедорожник Toyota Kluger. Заключительная стадия операции была спланирована и проведена на участке автотрассы Михайловка - Турий Рог. Перед криминальным обменом, как полагается, машину осмотрели на эстакаде, оформили документы, подписали договор купли-продажи. В момент заключения сделки оба наркоторговца были задержаны сотрудниками спецназа наркоконтроля с поличным.

При задержании при себе у них находилось более 4 литров гашишного масла, расфасованного в 16 стеклянных банок емкостью 250 мл. В дальнейшем при проведении обыска был обнаружен тайник, в котором находилось еще одна аналогичная партия наркотиков. Проведенная экспертиза подтвердила: в банках действительно находилось гашишное масло общим весом около 6 килограммов 800 граммов. Это при том, что уже 0,4 грамма этого наркотика по действующему законодательству считается крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело.