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На депутата ЗСПК Ахояна возбуждено уголовное дело

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Приморского края Галуста АХОЯНА.

Как сообщила ст. помощник руководителя СКП по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, депутат подозревается в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Как установило следствие, в 2008 году Галуст Ахоян как физическое лицо не исчислил в установленный срок налог на доходы физических лиц в сумме свыше 3 млн. рублей, подлежащий уплате с полученного дохода, то есть за период трех финансовых лет подряд (с 2007 по 2009 г).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Преступление было раскрыто благодаря взаимодействию СКП РФ по Приморскому краю с Управлением ФСБ по Приморскому краю.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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