Конфликты в Киргизии отозвались в Приморье

В крае наблюдаются столкновения киргизов и узбеков вслед за кровавыми событиями на юге Киргизии в мае- июне этого года. По разным причинам оказавшиеся в Приморье граждане бывших союзных республик не находят общего языка между собой и здесь.

Лидеры киргизской диаспоры утверждают, что некоторых их соплеменников сознательно подстрекают к нападениям на узбеков, как это было в киргизском городе Ош, где дошло до массовых убийств. По их же словам, правоохранительные органы края предпочитают не замечать конфликт или, по крайней мере, не акцентировать на нем публичного внимания.

Досье Напомним, в Киргизии в апреле 2010 г. к власти пришло временное правительство во главе с Розой ОТУНБАЕВОЙ. На юге Киргизии в начале июня произошли вооруженные столкновения между исторически проживающими здесь киргизами и узбеками, которые сопровождались погромами и мародерством. По неофициальным данным, количество жертв может достигать 2 тысяч человек, тысячи получили ранения. В Джалал-Абадской и ряде районов Ошской области республики был введен и продолжает действовать режим ЧП.

Проживающие в Приморье узбеки признались корреспонденту «ЗР», что просят защиты и уже готовы перейти к организованным действиям.

- Мой старший сын, ему 18 лет, в шоке после того как в Оше собирал и хоронил тела своих друзей и знакомых, - рассказывает узбечка Фатима, вот уже три года работающая во Владивостоке. - Пять дней убивали узбеков. Да и сейчас не оставляют в покое. Люди в форме заходят в дома, забирают мужчин от 18 до 45 лет и отпускают их избитыми и искалеченными только за выкуп в 2-3 тыс. долларов.

На экране своего телефона она показывает мне сделанные, видимо, мобильником, кадры как убивали и заживо жгли узбеков в Оше. В центре толпы сидят два человека со связанными руками. Вдруг они вспыхивают как факел. Толпа одобрительно кричит. Один из горящих сумел вскочить и побежать. Но через несколько шагов он падает на колени. Парень из толпы подскакивает и бьет его ногой. Живой факел падает на землю и больше не поднимается. Толпа продолжает ликовать. Далее идут фотографии десятков тел...

Такое оставляет след. Более 400 тыс. узбеков стали беженцами. Многие отправились в Россию. Около 100 тыс. перебрались в Узбекистан, где для них вначале организовали палаточные городки, но затем потребовали убраться. Нужно подчеркнуть - беженцев никто не привечает, и нигде их не ждут. Лишь афганские талибы с радостью принимают узбеков, выгнанных из родных мест. Ведь через Ошскую область давно налажены крупнейшие каналы поставок наркотиков из Афганистана в Россию и Европу. Беженцы, прекрасно знающие местность, весьма кстати талибам.

- Беспокоит то, что, пройдя обучение у талибов в Афганистане, беженцы в основной своей массе со временем обязательно вернутся оттуда, и не только в родные места. Они могут легко попасть и в Россию. И маловероятно, что они станут рабочими, - считает Фатима.

- В конце июля-начале августа во Владивостоке было совершено несколько нападений киргизов на узбеков, - утверждает мой новый знакомый узбек Шухрат.

По его словам, как-то на проспекте 100 лет Владивостоку двое киргизов напали на узбекского дорожного рабочего, ударив его отверткой в висок. Парня госпитализировали. С тех пор его не видели. На следующий день на это же место приехали уже восемь киргизов. «Они оскорбляли и кричали, что всех узбеков убьют», - рассказали «ЗР» очевидцы.- И попытались напасть на узбеков. Но в конфликт вмешались русские мужчины, стоявшие на автобусной остановке. Они скрутили троих зачинщиков. Приехали милиционеры и забрали скандалистов. «Но их не довезли до отделения, - утверждает Фатима. - Задержанные киргизы оказались на свободе».

Она пыталась добиться ответа у милиционеров, но с ней поговорили так, что снова обращаться за помощью в правоохранительные органы Фатима не хочет. Несколько раз звонили ей по номеру домашнего телефона с угрозами, Фатима считает, что это киргизские мужчины, утверждает, что не боится, но признает, что пока ей надеяться не на кого. Милиция не замечает межнационального конфликта.

- Мы не знаем, кто нападал, - утверждает один из лидеров киргизской диаспоры в Приморье, председатель правления «Общественной организации народов Кыргызстана в Приморском крае им. Чингиза Айтматова» Арибжан ХОДЖАШЕВ. - Их кто-то подстрекает, чтобы создать конфликт как в Оше. Мы же стараемся наладить дружбу. Недавно собрали старейшин обеих диаспор в чайхане за одним столом и читали молитву за упокой погибших в Киргизии.

Пока российские правоохранительные органы предпочитают не замечать опасную ситуацию, представители диаспор пытаются урегулировать конфликт собственными силами. Каждая из сторон делегировала по десять человек в специально созданный Совет, который призван заниматься разбором всех конфликтных ситуаций между киргизами и узбеками в Приморском крае.