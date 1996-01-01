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Конфликты в Киргизии отозвались в Приморье
В крае наблюдаются столкновения киргизов и узбеков вслед за кровавыми событиями на юге Киргизии в мае- июне этого года. По разным причинам оказавшиеся в Приморье граждане бывших союзных республик не находят общего языка между собой и здесь.
Лидеры киргизской диаспоры утверждают, что некоторых их соплеменников сознательно подстрекают к нападениям на узбеков, как это было в киргизском городе Ош, где дошло до массовых убийств. По их же словам, правоохранительные органы края предпочитают не замечать конфликт или, по крайней мере, не акцентировать на нем публичного внимания.
ДосьеНапомним, в Киргизии в апреле 2010 г. к власти пришло временное правительство во главе с Розой ОТУНБАЕВОЙ. На юге Киргизии в начале июня произошли вооруженные столкновения между исторически проживающими здесь киргизами и узбеками, которые сопровождались погромами и мародерством. По неофициальным данным, количество жертв может достигать 2 тысяч человек, тысячи получили ранения. В Джалал-Абадской и ряде районов Ошской области республики был введен и продолжает действовать режим ЧП.
Проживающие в Приморье узбеки признались корреспонденту «ЗР», что просят защиты и уже готовы перейти к организованным действиям.
- Мой старший сын, ему 18 лет, в шоке после того как в Оше собирал и хоронил тела своих друзей и знакомых, - рассказывает узбечка Фатима, вот уже три года работающая во Владивостоке. - Пять дней убивали узбеков. Да и сейчас не оставляют в покое. Люди в форме заходят в дома, забирают мужчин от 18 до 45 лет и отпускают их избитыми и искалеченными только за выкуп в 2-3 тыс. долларов.
На экране своего телефона она показывает мне сделанные, видимо, мобильником, кадры как убивали и заживо жгли узбеков в Оше. В центре толпы сидят два человека со связанными руками. Вдруг они вспыхивают как факел. Толпа одобрительно кричит. Один из горящих сумел вскочить и побежать. Но через несколько шагов он падает на колени. Парень из толпы подскакивает и бьет его ногой. Живой факел падает на землю и больше не поднимается. Толпа продолжает ликовать. Далее идут фотографии десятков тел...
Такое оставляет след. Более 400 тыс. узбеков стали беженцами. Многие отправились в Россию. Около 100 тыс. перебрались в Узбекистан, где для них вначале организовали палаточные городки, но затем потребовали убраться. Нужно подчеркнуть - беженцев никто не привечает, и нигде их не ждут. Лишь афганские талибы с радостью принимают узбеков, выгнанных из родных мест. Ведь через Ошскую область давно налажены крупнейшие каналы поставок наркотиков из Афганистана в Россию и Европу. Беженцы, прекрасно знающие местность, весьма кстати талибам.
- Беспокоит то, что, пройдя обучение у талибов в Афганистане, беженцы в основной своей массе со временем обязательно вернутся оттуда, и не только в родные места. Они могут легко попасть и в Россию. И маловероятно, что они станут рабочими, - считает Фатима.
- В конце июля-начале августа во Владивостоке было совершено несколько нападений киргизов на узбеков, - утверждает мой новый знакомый узбек Шухрат.
По его словам, как-то на проспекте 100 лет Владивостоку двое киргизов напали на узбекского дорожного рабочего, ударив его отверткой в висок. Парня госпитализировали. С тех пор его не видели. На следующий день на это же место приехали уже восемь киргизов. «Они оскорбляли и кричали, что всех узбеков убьют», - рассказали «ЗР» очевидцы.- И попытались напасть на узбеков. Но в конфликт вмешались русские мужчины, стоявшие на автобусной остановке. Они скрутили троих зачинщиков. Приехали милиционеры и забрали скандалистов. «Но их не довезли до отделения, - утверждает Фатима. - Задержанные киргизы оказались на свободе».
Она пыталась добиться ответа у милиционеров, но с ней поговорили так, что снова обращаться за помощью в правоохранительные органы Фатима не хочет. Несколько раз звонили ей по номеру домашнего телефона с угрозами, Фатима считает, что это киргизские мужчины, утверждает, что не боится, но признает, что пока ей надеяться не на кого. Милиция не замечает межнационального конфликта.
- Мы не знаем, кто нападал, - утверждает один из лидеров киргизской диаспоры в Приморье, председатель правления «Общественной организации народов Кыргызстана в Приморском крае им. Чингиза Айтматова» Арибжан ХОДЖАШЕВ. - Их кто-то подстрекает, чтобы создать конфликт как в Оше. Мы же стараемся наладить дружбу. Недавно собрали старейшин обеих диаспор в чайхане за одним столом и читали молитву за упокой погибших в Киргизии.
Пока российские правоохранительные органы предпочитают не замечать опасную ситуацию, представители диаспор пытаются урегулировать конфликт собственными силами. Каждая из сторон делегировала по десять человек в специально созданный Совет, который призван заниматься разбором всех конфликтных ситуаций между киргизами и узбеками в Приморском крае.
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