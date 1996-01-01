К поимке черных лесорубов подключилась ФСБ?

Сотрудники Управления ФСБ России по Хабаровскому краю совместно с оперативниками УБЭП краевого УВД в ходе рейда по местам незаконных лесозаготовок в районе им. Лазо задержали на месте криминальных рубок бригаду «черных» лесорубов, занимавшихся заготовкой древесины без разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, на нелегальном лесозаготовительном участке обнаружена трелевочная техника и свыше 100 кубометров подготовленной к вывозу древесины, в том числе - особо ценных пород (ясень, дуб, липа). По оценке специалистов, ущерб, нанесенный лесофонду от незаконных порубок, составил более 3,2 млн рублей.