Глава Ярославского городского поселения отрешена от должности

Хорольский суд удовлетворил заявление прокурора о длительном неисполнении главой Ярославского городского поселения Верой СМИРНОВОЙ прошлогоднего решения суда.

Оно признало постановление главы Ярославского городского поселения от 30.04.2009 № 80 «О введении в действие тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Коммунально-эксплуатационное предприятие» не действующим. Иными словами, как пояснила старший помощник прокурора Приморья Елена ТЕЛЕГИНА, тарифы, обозначенные в этом постановлении, суд признал незаконными. Но они продолжали действовать на территории поселения, и по ним взималась плата за услуги.

Вера Смирнова должна была отменить постановление №80, но не сделала этого. И поплатилась должностью за то, что неисполнение решения суда повлекло массовое нарушение прав и законных интересов населения.

В соответствии со ст. 74 ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», если должностным лицом совершены действия, повлекшие нарушение прав и свобод граждан, и это установлено судом, то высшее должностное лицо субъекта обязано издать правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования. Вера Смирнова отрешена от должности распоряжением губернатора Приморского края от 2 августа 2010 года № 170-рг.