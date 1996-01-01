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Автообмен по-багамски

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке уже довольно длительное время действует этническая криминальная группировка, участники которой используют различные комбинации, чтобы присваивать себе автомобили горожан. Бригада «работает» по определенным схемам, разработанным ее лидером, а основную часть банды составляют спортсмены из Дагестана, среди которых есть и довольно известные личности.

Как выяснил VL.ru, сейчас в прокуратуре Фрунзенского района в производстве находится дело, в котором победитель турниров по боям без правил, чемпион Дальнего Востока по вольной борьбе 24-летний Никабагамаев Багама проходит как подозреваемый в выбивании долгов с запугиванием и применением силы.

По словам милиционеров, для реализации своих замыслов группировка старается избегать прямого «наезда» на свою потенциальную жертву, чтобы избежать уголовной ответственности. Все строится на страхе потерпевшего и его нежелании заявлять в милицию. Например, злоумышленники могут даже за незначительный долг забрать у человека «в залог» машину, а затем включить «счетчик». Выплатить набежавшие проценты потерпевший уже не может, поэтому и пишет дарственную на авто кредиторам.

Также члены группировки используют и другой способ - они выбирают одинокого водителя в людных местах, например на Набережной, и под видом простых автолюбителей предлагают ему на время поменяться машинами. В результате различных манипуляций все заканчивается тем, что у жертвы забирают документы на авто и саму машину, а потерпевшего запугивают и обещают расправиться с ним в случае обращения в милицию.

Один из местных жителей, ставший жертвой преступников, не испугался угроз и сообщил о случившемся стражам порядка. Парень рассказал, что вечером после предложения кавказцев «поменяться авто» и непродолжительного разговора, они ударили его по лицу и выкинули из машины на Набережной. После этого злоумышленники затолкали молодого человека в свое авто и вывезли на Горностай, где били и угрожали расправой. Как выяснили в ходе расследования оперативники, непосредственным исполнителем «программы устрашения» потерпевшего и был чемпион по боям без правил по имени Багама. Компанию ему составляли такие же спортсмены из Дагестана.

Сейчас по факту применения силы, завладения машиной и угроз потерпевшему проводится проверка. Следователи полагают, что на счету подозреваемых множество подобных криминальных эпизодов. Пока же бойцы-спортсмены находятся на свободе и наслаждаются летним отдыхом. Парни любят проводить время в двух популярных ночных клубах Владивостока - в центре и в районе «Авангарда», где происходят встречи членов группировки.

Всем, кто также стал жертвой данных злоумышленников, милиционеры настоятельно рекомендуют обратиться в ближайшее отделение милиции с заявлением.

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