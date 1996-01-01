Не похищение, а убийство

В Приморском крае раскрыто преступление, связанное с похищением 15- летнего ребенка из села Александровка.

Как сообщалось ранее, 4 августа 2010 г. Следственным комитетом по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту похищения 15-летнего Александра МАЦЕНКО (п. «д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

В правоохранительные органы обратились родители парня, и сообщили, что их сын уехал из дома на мопеде, а спустя несколько часов неизвестный позвонил с его телефона, сообщил о похищении и потребовал выкуп.

После полученного сообщения была создана следственно - оперативная группа, возбуждено уголовное дело. Следователи отработали различные версии случившегося, между тем, установлено, что звонок был сделан с телефона знакомого потерпевшего. В ходе осмотра жилища подозреваемого следователи обнаружили сим-карту и телефон мальчика, а не далеко от дома и его мопед. Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти также было обнаружено к конце приусадебного участка, где проживал 17-летний подозреваемый.

Под давлением неопровержимых улик задержанный во всем признался. Следствием установлено, что злоумышленник заманил парня в безлюдное место. Затем, используя нож, убил потерпевшего, снял с него золотой перстень, и оставил его возле дома родителей своей жертвы. После чего сделал звонок по телефону - потребовал выкуп.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.