www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Не похищение, а убийство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае раскрыто преступление, связанное с похищением 15- летнего ребенка из села Александровка.

Как сообщалось ранее, 4 августа 2010 г. Следственным комитетом по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту похищения 15-летнего Александра МАЦЕНКО (п. «д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

В правоохранительные органы обратились родители парня, и сообщили, что их сын уехал из дома на мопеде, а спустя несколько часов неизвестный позвонил с его телефона, сообщил о похищении и потребовал выкуп.

После полученного сообщения была создана следственно - оперативная группа, возбуждено уголовное дело. Следователи отработали различные версии случившегося, между тем, установлено, что звонок был сделан с телефона знакомого потерпевшего. В ходе осмотра жилища подозреваемого следователи обнаружили сим-карту и телефон мальчика, а не далеко от дома и его мопед. Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти также было обнаружено к конце приусадебного участка, где проживал 17-летний подозреваемый.

Под давлением неопровержимых улик задержанный во всем признался. Следствием установлено, что злоумышленник заманил парня в безлюдное место. Затем, используя нож, убил потерпевшего, снял с него золотой перстень, и оставил его возле дома родителей своей жертвы. После чего сделал звонок по телефону - потребовал выкуп.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru