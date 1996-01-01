Сухпай для мошенника

Банда предприимчивых дельцов, обиравших приморские продуктовые базы, предстанет перед судом.

Суд г. Находка Приморского края рассматривает уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемый – житель Хабаровска, который, как выяснилось в ходе следствия, целый год промышлял преступными заработками.

Схема, по которой работал мошенник, была четко отлажена и осуществлялась группой лиц. Один из членов группы звонил на торговую базу Находки, представлялся работником судоходной компании и сообщал о желании закупить продовольствие для корабля. Второй соучастник, в свою очередь, приезжал на эту базу с поддельными документами, среди которых – оплаченные счета за продукты. «Представитель» компании забирал товар, стоимость которого составляла весьма внушительные суммы.

Так, в апреле прошлого года сразу несколько оптовых баз Находки попали в поле зрения мошенников. Вследствие действий злоумышленников руководство продуктовых баз понесло немалые убытки.

По словам следователя следственного отдела по экономическим преступлениям УВД по г. Находка Натальи СЕРЕБРЕННИКОВОЙ, в уголовном деле фигурирует не полный список потерпевших, пострадавших от действий мошенников: далеко не все организации обратились за помощью в милицию.

Немалую помощь в поимке преступника оказала одна из работниц местной оптовой базы, которая сообщила о преступлении сразу после того, как стала жертвой мошенника. Визит злоумышленника обошелся организации почти в 834 тысячи рублей.

Оперативникам пришлось проявить немало смекалки и профессионализма, чтобы найти преступника. Основная проблема состояла в том, что преступная группа работала по поддельным документам, подтверждающим их принадлежность к несуществующим фирмам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры обнаружили, что предприимчивый «представитель судоходной компании» успел поработать и во Владивостоке, где таким же образом похитил товар на сумму 100 тысяч рублей.

Частным предпринимателям сотрудники милиции рекомендуют проявлять бдительность, когда речь идет о передаче товара подобным «представителям» компаний. Необходимо помнить, что мошенники идут на любую хитрость ради получения выгоды. В случае возникновения сомнений стоит связаться с банком, осуществлявшим финансовую операцию. Если подозрения в мошеннических действиях подтвердятся, необходимо немедленно сообщить о данном факте в милицию.

Оксана ДАЛЬНИЧЕНКО, пресс-секретарь УВД по Находкинскому городскому округу