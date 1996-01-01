Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сухпай для мошенника
Банда предприимчивых дельцов, обиравших приморские продуктовые базы, предстанет перед судом.
Суд г. Находка Приморского края рассматривает уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемый – житель Хабаровска, который, как выяснилось в ходе следствия, целый год промышлял преступными заработками.
Схема, по которой работал мошенник, была четко отлажена и осуществлялась группой лиц. Один из членов группы звонил на торговую базу Находки, представлялся работником судоходной компании и сообщал о желании закупить продовольствие для корабля. Второй соучастник, в свою очередь, приезжал на эту базу с поддельными документами, среди которых – оплаченные счета за продукты. «Представитель» компании забирал товар, стоимость которого составляла весьма внушительные суммы.
Так, в апреле прошлого года сразу несколько оптовых баз Находки попали в поле зрения мошенников. Вследствие действий злоумышленников руководство продуктовых баз понесло немалые убытки.
По словам следователя следственного отдела по экономическим преступлениям УВД по г. Находка Натальи СЕРЕБРЕННИКОВОЙ, в уголовном деле фигурирует не полный список потерпевших, пострадавших от действий мошенников: далеко не все организации обратились за помощью в милицию.
Немалую помощь в поимке преступника оказала одна из работниц местной оптовой базы, которая сообщила о преступлении сразу после того, как стала жертвой мошенника. Визит злоумышленника обошелся организации почти в 834 тысячи рублей.
Оперативникам пришлось проявить немало смекалки и профессионализма, чтобы найти преступника. Основная проблема состояла в том, что преступная группа работала по поддельным документам, подтверждающим их принадлежность к несуществующим фирмам.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры обнаружили, что предприимчивый «представитель судоходной компании» успел поработать и во Владивостоке, где таким же образом похитил товар на сумму 100 тысяч рублей.
Частным предпринимателям сотрудники милиции рекомендуют проявлять бдительность, когда речь идет о передаче товара подобным «представителям» компаний. Необходимо помнить, что мошенники идут на любую хитрость ради получения выгоды. В случае возникновения сомнений стоит связаться с банком, осуществлявшим финансовую операцию. Если подозрения в мошеннических действиях подтвердятся, необходимо немедленно сообщить о данном факте в милицию.
Оксана ДАЛЬНИЧЕНКО, пресс-секретарь УВД по Находкинскому городскому округу
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"