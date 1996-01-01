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Ядовитый сплав по Амуру
28 июля из-за паводков на северо-востоке КНР в реку Сунгари из химкомбината попали тысячи контейнеров с опасными химикатами, которые могут дойти до Амура 13-15 августа.
Всего бочек примерно 7000, из которых 4000, по уверениям китайской стороны, были пустыми. Суммарный вес химических веществ, попавших в реку, - около 510 тонн, что в 5 раз превышает массу бензола, достигшего Амура в 2005 году.
По специальному соглашению, заключенному после того ЧП между КНР и правительством Хабаровского края, стороны обязаны обмениваться информацией обо всех происшествиях, последствия которых могут привести к загрязнению окружающей среды соседнего государства, нести угрозу жизни и здоровью людей. Однако о данном происшествии китайская сторона сообщила не сразу, вследствие чего информация о количестве опасных контейнеров варьировалась от 1 до 8 тысяч. Что же касается сроков, когда плавучий яд может достичь российской территории, то прогнозы также разнились - от 3-4 до 14-15 августа.
Генеральное консульство КНР в Хабаровске пообещало российской стороне, что все бочки с химикатами, смытые паводком в Сунгари, будут выловлены на территории Китая. Для этого на границе провинций Цзилинь и Хэйлунцзян китайцы установили 11 заградительных сооружений и 2 понтонных моста, что позволило уже в первые дни выловить более 3 тыс. контейнеров. Но сами бочки - не угроза. Одно из веществ в бочках оказалось легковоспламеняемым, что приводит к периодическим взрывам контейнеров и попаданию химикатов в реку. Поэтому весьма сложно прогнозировать уровень концентрации опасных веществ, которые могут достичь территории российского Дальнего Востока.
Российскими экологами организован дополнительный круглосуточный анализ проб воды в реке Амур. Несмотря на то, что находящиеся в контейнерах вещества при попадании на кожу и глаза вызывают сильные ожоги, специалисты уверяют, что данные химикаты (триметил хлорсилан и гексаметил дисилазан) при взаимодействии с водой образуют соединения, которые угрозы для жизни и здоровья дальневосточников не представляют.
Отметим также, что отключать водоснабжение в Хабаровске пока не планируется. Опираясь на опыт пятилетней давности, МУП Хабаровска «Водоканал» готовится очищать амурскую воду с помощью угольных фильтров, хорошо проявивших себя в борьбе с бензольным пятном 2005 года.
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