Две квартиры в одни руки

Так, прокурором Красноармейского района установлено, что неким гражданином, купившим жилье по жилищному сертификату, не сдано ранее занимаемое муниципальное жилье. И администрация Рощинского сельского поселения никаких мер для освобождения жилого помещения не принимало. Прокурором внесено представление, согласно которому администрацией инициировано признание гражданина утратившим право пользования ранее занимаемым жилым помещением в судебном порядке.

Результаты проверок свидетельствуют: в первом полугодии 2010 года часто допускались нарушения со стороны должностных лиц муниципальных образований при ведении учетных дел граждан, при осуществлении контроля за исполнением гражданами обязательств о сдаче ранее занимаемого жилья.

Особое внимание прокуратура уделяет соблюдению прав ветеранов Великой Отечественной войны на улучшение жилищных условий. Проверкой выявлено 124 нарушения закона. В целях устранения выявленных нарушений внесено 56 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 41 виновное должностное лицо.