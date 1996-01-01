«Союз Славян» закрыт

Прокуратурой края установлено, что деятельность общественной организации «Союз Славян» направлена на возбуждение национальной, расовой ненависти и вражды и создает угрозу совершения преступлений экстремистского характера.

Подтверждением этого служит вступивший в законную силу приговор Ленинского районного суда г. Владивостока, которым признано доказанным, что сайт, созданный по заказу президента «Союз Славян», использовался для размещения информации, публично призывающей граждан к осуществлению экстремистской деятельности. 28 июля 2010 года решением Приморского краевого суда организация «Союз Славян» ликвидирована.