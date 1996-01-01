Войскам дяди Васи - 80!

Десантник - человек, обязанный стоять насмерть, выживать в сложнейших условиях, вести бой на фронте и в тылу противника. 2 августа сотни тысяч вчерашних солдат, прапорщиков, офицеров и генералов, служащих Советской и Российской Армии, все те, кто примерял тельняшку в бело-синюю полоску, праздновали очередную годовщину Дня воздушно-десантных войск!

«Войска дяди Васи», как еще называют ВДВ, по имени генерала армии Василия Филипповича МАРГЕЛОВА - Героя Советского Союза и по сути создателя, а затем командующего Воздушно-десантными войсками - родились ровно 80 лет назад, когда 12 смельчаков впервые произвели десантирование с самолета, тем самым показав огромные возможности крылатой пехоты.

По традиции у памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, краевая общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» провела церемонию возложения венков и цветов в знак глубокого уважения и почтения к памяти десантников, отдавших свои жизни в борьбе за государственные интересы, территориальную целостность и суверенитет страны. После мемориальной церемонии праздник десантуры продолжился на Спортивной гавани.

Во Владивостоке и других приморских городах уже с утра в транспортных потоках стали выделяться машины с торчащими из окон небесно-голубыми флагами с «парашютиком» посередине - знамя доблести и чести этого рода войск. Ежегодно по уже сложившейся традиции в этот день фонтаны российских городов были отданы для купания в них десантникам, от чего фонтаны приобрели небесно нетрезвый оттенок. Было и море выпитого пива, и обязательные 100 грамм за тех, кто «уже не с нами».