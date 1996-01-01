Китайцы бегут обратно

Времена, когда жители сопредельного государства штурмовали границу в надежде поймать свою птицу счастья в России, похоже, уходят. Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России, с начала полевых работ участились случаи бегства китайских работников с приграничных сельхозпредприятий.

Так, в конце мая этого года сразу 9 граждан КНР, сбежавших из крестьянского хозяйства «Титова», что в селе Алексее-Никольское Уссурийского городского округа, были задержаны пограничниками при попытке нарушить государственную границу и незаконно вернуться в Китай.

А 25 июля вообще произошел беспрецедентный случай, когда 25 граждан КНР, работавших на полях в с. Владимиро-Петровское, из-за конфликтной ситуации покинули место своего временного проживания и прибыли в Ханкайский районный отдел милиции в с.Камень-Рыболов.

Они обратились к сотрудникам правоохранительных органов для разрешения вопроса их отправки обратно в Китай. По словам китайских сельхозрабочих, руководством ООО «Владимиро-Петровское» не соблюдаются условия контракта: не выплачивается зарплата, условия проживания не соответствуют никаким санитарным требованиям, а их документы изъял бригадир, также гражданин КНР.

Только вмешательство правоохранительных органов заставило ООО «Владимиро-Петровское» предпринять меры по урегулированию ситуации.