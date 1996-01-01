Рыбаки в сговоре?

Коррупция и браконьерство - взаимосвязанные понятия, - считает полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ. По его мнению, воровство рыбы и марикультуры не может происходить без сговора с контролирующими органами.

Вместе с заместителем Генерального прокурора РФ Юрием ГУЛЯГИНЫМ Виктор Ишаев провел в Петропавловске-Камчатском совещание «О состоянии работы органов власти и управления по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции». Наибольшую обеспокоенность он высказал в адрес разграбления морских биоресурсов.

По его словам, сравнительный анализ данных экспорта водно-биологических ресурсов Федеральной таможенной службы России и таможенной статистики Министерства финансов Японии показал, что цифры не просто не совпадают, а катастрофически расходятся. Российская таможня утверждает, что в первом квартале 2010 г. вывезено 7 364,6 т морепродукции, а, по данным японских коллег, ввезено в страну из России 26 983,1 т. Погрешность в 3,7 раза недопустима.

Досье В 2007 г. данные российских и японских таможенников по экспорту-импорту морепродуктов расходились в 5,3 раза, в 2008 г. - в 5,1, в 2009 г. - в 2,6 раза. Только по этой причине государство потеряло в 2007 году - $900 млн, в 2008 - $1,2 млн, а в 2009 - $800 млн.

«Я понимаю, что в нашем обществе воруют, но не в таких же масштабах!», - заявил полпред. И высказал сомнение истинности докладов некоторых структур, сообщающих об уничтожении незаконно добытой продукции. «Я не верю, когда мне докладывают о том, что сожгли 30 тонн мороженой осетрины. Как можно сжечь такое количество мороженой рыбы - не представляю. Нужно разбираться не только с браконьерами, но и с теми, кто докладывает», - заметил он. Полпред выразил сожаление, что ни пограничники, ни таможенники не сказали о существующих технических проблемах.

Кроме того, полпред не доволен проводимой кадровой политикой в судах. «Есть много нареканий к работе квалификационной коллегии. К сожалению, на Камчатке я не вижу, чтобы суды включились в борьбу с коррупцией так же, как это делают другие органы власти»,- сказал полпред.

Виктор Ишаев сообщил, что он попросит главу государства одно из заседаний Совета при Президенте РФ по борьбе с коррупцией посвятить ситуации на Дальнем Востоке.