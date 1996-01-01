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Гаишники ругались с наркологами
Во вторник краевая комиссия по безопасности дорожного движения на своем заседании попыталась примерить краевой наркологический диспансер (КНД) и Управление ГАИ Приморского края. Вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ с успехом справился с этой нелегкой задачей.
Противники были настроены решительно и готовы завалить друг друга обвинениями, но до прямой схватки дело не дошло. Со стороны КНД в споре участвовал начальник Приморского КНД Людмила МИХАЛЕВА. Служивые были представлены куда солиднее. В роли "стенобитного орудия" ГАИ отрядило начальника отдела дознания и административной практики Тамару ШИРИЛОВУ, а поддержку ей оказывал замначальника ГАИ Василий ГОНЧАРУК.
По спорящим сторонам можно было догадаться, что первым на повестке дня стоял вопрос о медицинском освидетельствовании. Вернее, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться дорожно-патрульной службе при освидетельствовании водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения.
Как следовало из доклада Людмилы Михалевой, ситуация с трезвостью среди водителей аховая. Так, за 2003 год ее учреждение проверило почти 50 тыс. водителей. В свою очередь, Тамара Шипилова привела такие факты, от которых волосы дыбом встают. За три года число нетрезвых водителей выросло втрое, а наркоманов выявляют по 300 человек в месяц. Здесь позиция воюющих сторон должна быть единой - борьба и еще раз борьба. Но, по словам Тамары Ивановны, со стороны диспансеров и медучреждений края они видят настоящий саботаж. Из девяти один месяц дороги края были отданы во власть пьяных, а попытки оформить нетрезвых водителей впоследствии разбивались в прах в судах. Без лабораторного освидетельствования протокол ГАИ не больше чем Филькина грамота. Медики жалуются на отсутствие должного финансирования и, как следствие, необходимых тестов и реактивов.
В конце концов, Виктор Горчаков своим волевым решением прекратил спор, предложив сторонам прийти к консенсусу через создание согласительной комиссии и выработку предложений сторон по выходу из кризиса. Что из этого получится, можно будет увидеть в самое ближайшее время, но, очевидно, у "гаишников" на этот счет осталось немало сомнений, чего не скажешь о наркологах.
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