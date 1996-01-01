С фальшивкой за рулем

Приморский краевой суд выступил с официальным заявлением в связи с неоднократными случаями подделки временных разрешений на управление транспортными средствами, подделки судебных постановлений, якобы продлевающих сроки действия временных разрешений и пр.

Под фальшивыми временными разрешениями и судебными постановлениями о продлении срока их действия стоит подпись заместителей председателя и судей Приморского краевого суда. Факт подделки подписей и печатей. Материалы по всем фактам подделки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Cуд доводит до сведения граждан, что законодательством не предусмотрено продление судьями срока действия временных разрешений на управление транспортными средствами. Тем более не предусмотрена их выдача за подписью председателя, его заместителей или судей краевого суда. Принимая и используя такие документы, граждане могут стать соучастниками уголовного преступления.

Просьба сообщать в Приморский краевой суд об известных вам случаях использования вышеуказанных поддельных документов.