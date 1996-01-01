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Они хотели стать миллионерами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сотрудники правоохранительных органов Хабаровского края и Приморья задержали двоих человек, подозреваемых в похищении внучки одного из богатейших дальневосточных предпринимателей, владельца компании «Дальрео» Игоря НЕКЛЮДОВА.

Студентка Хабаровской академии экономики и права Анна-Мария МАМУРИНА была похищена 6 июня в центре Хабаровска. Совершив преднамеренное небольшое столкновение с автомобилем девушки, заставившее Анну-Марию выйти из машины, преступники затолкали ее в салон своего авто и покинули место происшествия. После начала поисков старый автомобиль «Субару Леоне», на котором были злоумышленники, нашли сожженным в одном из дворов. В то же время похитители поместили девушку в съемной квартире в Хабаровске и предложили родственникам вернуть ее за выкуп в 500 млн рублей. В результате переговоров сумма выкупа была снижена до 100 млн рублей, которые предполагалось передавать двумя частями по 50 млн рублей. Для раскрытия преступления и задержания преступников была создана усиленная межведомственная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи Следственного комитета, сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю и оперативники краевого УБОПа. Схватить похитителей при передаче первых 50 млн рублей не удалось, зато Анна-Мария вернулась домой. Сообщение об этом обошло местные СМИ 13 июня.

Как рассказали представители следственной группы на пресс-конференции в Хабаровске, похитители, получив 50 млн, стали тратить преступные деньги. Один даже успел купить себе автомобиль «Мерседес». Но кутеж длился недолго. Уже 6 июля в Хабаровске был задержан первый подозреваемый, оказавшийся 29-летним охранником одного из хабаровских кафе, а 15 июля во Владивостоке был арестован и второй участник похищения, попытавшийся оказать сопротивление при задержании, в результате чего был ранен. У этого 29-летнего жителя Хабаровска находилась и большая часть выкупа - 37 млн рублей.

Подозреваемые находятся в СИЗО, статья по предъявленным им обвинениям предполагает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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