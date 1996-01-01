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Стабильно идем вниз
Итоги работы служб и подразделений за первое полугодие 2010 г. были подведены коллегией УВД по Приморскому краю 15 июля, предоставила пресс-служба УВД по Приморскому краю.
Как посчитала коллегия, в общем и целом анализ состояния преступности и результатов деятельности органов внутренних дел Приморского края показывает, что оперативная обстановка на территории Приморья характеризуется стабильным снижением преступности.
Общее количество преступлений в Приморье сократилось почти на 11%. Наибольшие темпы снижения отмечены в Дальнереченском городском округе и муниципальном районе, а также в Ольгинском и Лазовском муниципальных районах.
Уменьшилась в целом криминальная напряженность на улицах и в общественных местах. Наибольшее снижение уличной преступности отмечено в Яковлевском, Кавалеровском и Пожарском районах.
По данным прежних лет особую обеспокоенность органов правопорядка вызывало значительное число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (каждое двенадцатое), а также лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности (почти каждое второе преступление являлось рецидивным). Однако с начала 2010 года наблюдается стабильное снижение числа таких преступлений.
Как уверяет статистика, в настоящее время каждое седьмое преступление, совершенное на территории Приморья – кража, в то время как еще год назад таковым являлось каждое третье преступление. В период с января по июнь текущего года более чем на 18 % снизилось общее число тайных хищений чужого имущества, причем преступлений, связанных с незаконным проникновением в квартиры, совершено почти на 28% меньше, чем в первом полугодии 2009г.
Значительно уменьшилось и количество других преступлений. Так, с января по июнь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грабежей совершено меньше на 710; разбоев – на 115; угонов автотранспорта – на 44; преступлений, связанных с вымогательством – на 15.
Отмечено также снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений – почти на 1300 меньше, чем в прошлом году. Неизменным остается тот факт, что каждое седьмое из подобных преступлений совершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Положительные результаты в раскрытии отдельных видов преступлений достигнуты в финансово-кредитной сфере. Реализация антикоррупционных мер позволила сотрудникам ОВД пресечь в полтора раза больше фактов взяточничества.
В 2010 году сотрудники милиции раскрыли на 20,5% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего с января по июнь работниками правоохранительных органов Приморского края из незаконного оборота было изъято 314 кг наркотиков, большую часть которых (298 кг) составляет марихуана.
На коллегии были озвучены результаты, касающиеся не только состояния преступности, но и относящиеся непосредственно к деятельности различных служб и подразделений приморской милиции. Так, отмечено улучшение результатов работы по раскрытию преступлений сотрудниками подразделений уголовного розыска, участковыми уполномоченными милиции.
В текущем году на территории Приморского края отмечается снижение уровня аварийности (на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Общее число совершенных на дорогах преступлений уменьшилось, однако удельный вес аварий, произошедших по вине водителей, по-прежнему очень велик и составляет 89,5% от общего массива совершенных ДТП.
В целом деятельность приморской милиции в первом полугодии 2010 г. обеспечивает позитивную динамику снижения количества совершенных преступлений.
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