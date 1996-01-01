Изгнание беса

Четырехлетний малыш Дима Казарчук погиб от непонятного обряда «изгнания бесов». Целительница Валентина (настоящее имя - Со Дявор, она и ее сожитель, по происхождению корейцы, в Приморье приехали с Сахалина), оказывается, жителям края хорошо известна. У нее был авторитет даже среди врачей - наркологов, отправлявших к ней наркоманов, алкоголиков, людей курящих. Видимо, помогало.

В случае с Димой не помогло. Целительнице не грозит даже статья 105 УК РФ (убийство), поскольку травм на теле ребенка нет. Умер он от удушья, а вот, почему удушье наступило? Родители теперь винят себя и проклинают целительницу. Ведь приехали лечить бабушку от диабета, зачем отдали ребенка целительнице, да еще полчаса слушали его крики из-за двери, но так и не вмешались.

Я далека от идеи морализировать на тему бизнеса на невежестве: в конце концов, каждый выбирает по себе. Однако количество магических салонов, гадалок, знахарок, целительниц, снимающих (наводящих) порчу, в массе своей появившихся в бурные девяностые, меньше не становится. Если я сейчас на улице стану подходить к людям, говоря, что на них сглаз, - многие поверят. Ну, или хотя бы задумаются, ведь проблем в нашей жизни - не сосчитать, вдруг они действительно от сглаза...

Наверное, глупо отрицать существование людей с паранормальными способностями. Они есть, видимо. Но большинство целителей и предсказателей - всего-навсего хорошие психологи. Или хитрецы, одно другому не мешает. Всего в России официально зарегистрированы примерно 2 тыс. народных целителей. А по словам Татьяны ДМИТРИЕВОЙ, директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского (ГНЦ), в его стенах ежегодно проходят лечение более 100 человек, психика которых серьезно пострадала от оккультных сеансов. По разным оценкам, в России сегодня способности исцелять обнаружили у себя от 300 до 800 тыс. человек. Только в столице рынок их услуг оценивается ежегодно в $8-10 млн. Сейчас маги, экстрасенсы и другие «любимцы богов» живут по ст. 57 Федерального закона «Об охране здоровья граждан», которая разрешает заниматься народной медициной. Согласно документу, такие услуги могут оказывать люди с соответствующим дипломом, выданным органами исполнительной власти субъектов федерации или профессиональной медицинской ассоциацией. Свои сеансы народные целители могут проводить в любом удобном для них месте, но без использования СМИ. Однако кто спрашивает диплом или лицензию, вздумав снять (навлечь), например, венец безбрачия?! Упорядочить рынок услуг медиков-чародеев государство пытается с середины 90-х. Результат скромный: дипломы целителей получили около 400 человек. Остальные обходят закон, регистрируясь как сотрудники не подлежащих лицензированию социальных центров. Или ведут прием нелегально. «Вылечить» одного больного стоит от 100 до 500 тысяч рублей. СМИ тоже способствуют рекламе оккультно-мистических услуг (правда, специалисты предлагают разделять целительство от магии, но грань такая зыбкая)... обязательной публикацией гороскопов, например. Тут я рискую навлечь на себя немилость своего редактора, поскольку наше издание давно уже публикует гороскоп в «ЗР-Диалог», но ведь вся наша работа для тебя, читатель, а тебе предсказания звезд нравятся.

Как долго нравилась телезрителям Первого канала псевдомедицинская программа «Малахов+», закрыть которую руководство канала решилось-таки. Ток-шоу неоднократно подвергалось критике. В частности отмечалось, что многие предложенные Геннадием Малаховым методы лечения могут оказаться вредными для здоровья. Но программа процветала до тех пор, пока ее «рецептами» не занялась прокуратура. Заявление было написано профессиональными медиками, когда передача посоветовала лечить мальчика, больного сахарным диабетом 1 типа, заменив инсулин дыхательными упражнениям. «Такие советы опасны для жизни любого больного сахарным диабетом 1 типа и могут привести к смерти как указанного мальчика, так и других больных, которые им последуют», - написали врачи и призвали произвести проверку на наличие состава преступлений, предусмотренных ст. 111 (части 2 «в»), ст. 235, ст. 156 Уголовного кодекса РФ. Все по русским традициям: пока гром не грянет... Вот и теперь практикой целительницы Валентины занимается прокуратура.