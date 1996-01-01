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Мошенники заБАДали!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правоохранительные органы следят за развитием новых форм обмана граждан и делают неутешительные выводы: в Приморье появляются новые виды мошенничества.

Что такое мошенничество с точки зрения Уголовного кодекса? Ст. 159-я УК РФ трактует мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Как констатируют в правоохранительных органах, это самое  хищение пышно цветет на ниве неистребимой веры в чудеса. И хотя немного поубавилось доверчивости к «пирамидам», «лохотронам», новые технологии жульничества находят отклик в умах и, что главное для аферистов, - в карманах доверчивых граждан.

Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры, как самая доверчивая и слабо информированная, а потому незащищенная категория населения.

Не стоит рассматривать все рассылки товаров по почте как один из способов обманов завладения деньгами, но в умелых руках телемагазин превращается в банальное мошенничество, несмотря на то, что деньги отдаются добровольно. К примеру, под видом «панацеи» от всех болезней «консультанты» за астрономические суммы предлагают клиентам обычные биодобавки. Применять его рекомендуется постоянно, а стоит он зачастую дороже лекарств. Однако полезность БАДов никто не проверяет - официально они не являются лекарственными средствами, но ведь далеко не все распространители предупреждают об этом клиентов. Подчас реклама доводится вообще до абсурда обещанием избавить человека сразу от нескольких (а то и всех) хронических болезней! Как известно, реализовать товар лучше всего при личном контакте между производителем и клиентом.

Зная это незыблемое правило рекламы, «консультанты» обманом проникают в квартиры к пенсионерам и выманивают у них крупные суммы денег, обещая исцеление от всех болезней.

Чтобы не потерять сбережения и здоровье, нужно приобретать лекарственные препараты только в аптеках, положиться на мнение грамотного дипломированного специалиста - врача, который подберет необходимые средства лечения и профилактики, базируясь на принципах доказательной медицины.

Советовать, каким образом уберечь близких людей от мошенников, сложно. Еще сложнее предугадать тактику поведения злоумышленников, которые быстро и весьма ловко подстраиваются под «клиента», придумывая новые и повторяя давно забытые мошеннические приемы. Но вот  заботиться о том, чтобы в квартиру пенсионеров аферисты не имели доступа, необходимо.

Для этого:

- убедите своих родителей звонить вам всякий раз, когда незнакомцы стучат в дверь и настойчиво просят впустить в квартиру;

- звоните и навещайте родителей и пожилых родственников как можно чаще, тогда вы будете знать о том, когда именно  они собираются вызвать врача, сантехника, электрика (во время их визита  вы сможете позвонить и выяснить, все ли в порядке).

Если в квартире все же оказались посторонние, научите пожилых родственников требовать у них документы. Пусть они выпишут из представленного им документа имена, фамилии, рабочие телефоны. Такое поведение, скорее всего, испугает мошенников, и они покинут квартиру. Но если ваших родственников все же обманули, незамедлительно обратитесь в милицию.

Вы можете сами встретиться с участковым или оперативниками. Ведь мошенники зачастую остаются безнаказанными и продолжают обманывать только потому, что потерпевшие о них не сообщают, либо делают это очень поздно.

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