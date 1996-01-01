Finam
LentaInformNews
Мошенники заБАДали!
Правоохранительные органы следят за развитием новых форм обмана граждан и делают неутешительные выводы: в Приморье появляются новые виды мошенничества.
Что такое мошенничество с точки зрения Уголовного кодекса? Ст. 159-я УК РФ трактует мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».
Как констатируют в правоохранительных органах, это самое хищение пышно цветет на ниве неистребимой веры в чудеса. И хотя немного поубавилось доверчивости к «пирамидам», «лохотронам», новые технологии жульничества находят отклик в умах и, что главное для аферистов, - в карманах доверчивых граждан.
Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры, как самая доверчивая и слабо информированная, а потому незащищенная категория населения.
Не стоит рассматривать все рассылки товаров по почте как один из способов обманов завладения деньгами, но в умелых руках телемагазин превращается в банальное мошенничество, несмотря на то, что деньги отдаются добровольно. К примеру, под видом «панацеи» от всех болезней «консультанты» за астрономические суммы предлагают клиентам обычные биодобавки. Применять его рекомендуется постоянно, а стоит он зачастую дороже лекарств. Однако полезность БАДов никто не проверяет - официально они не являются лекарственными средствами, но ведь далеко не все распространители предупреждают об этом клиентов. Подчас реклама доводится вообще до абсурда обещанием избавить человека сразу от нескольких (а то и всех) хронических болезней! Как известно, реализовать товар лучше всего при личном контакте между производителем и клиентом.
Зная это незыблемое правило рекламы, «консультанты» обманом проникают в квартиры к пенсионерам и выманивают у них крупные суммы денег, обещая исцеление от всех болезней.
Чтобы не потерять сбережения и здоровье, нужно приобретать лекарственные препараты только в аптеках, положиться на мнение грамотного дипломированного специалиста - врача, который подберет необходимые средства лечения и профилактики, базируясь на принципах доказательной медицины.
Советовать, каким образом уберечь близких людей от мошенников, сложно. Еще сложнее предугадать тактику поведения злоумышленников, которые быстро и весьма ловко подстраиваются под «клиента», придумывая новые и повторяя давно забытые мошеннические приемы. Но вот заботиться о том, чтобы в квартиру пенсионеров аферисты не имели доступа, необходимо.
Для этого:
- убедите своих родителей звонить вам всякий раз, когда незнакомцы стучат в дверь и настойчиво просят впустить в квартиру;
- звоните и навещайте родителей и пожилых родственников как можно чаще, тогда вы будете знать о том, когда именно они собираются вызвать врача, сантехника, электрика (во время их визита вы сможете позвонить и выяснить, все ли в порядке).
Если в квартире все же оказались посторонние, научите пожилых родственников требовать у них документы. Пусть они выпишут из представленного им документа имена, фамилии, рабочие телефоны. Такое поведение, скорее всего, испугает мошенников, и они покинут квартиру. Но если ваших родственников все же обманули, незамедлительно обратитесь в милицию.
Вы можете сами встретиться с участковым или оперативниками. Ведь мошенники зачастую остаются безнаказанными и продолжают обманывать только потому, что потерпевшие о них не сообщают, либо делают это очень поздно.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину