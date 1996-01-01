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Разыскивается за убийство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За совершение тяжкого преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ на территории ОМ № 1 УВД по г. Владивостоку разыскивается: Михайлик Владимир Владимирович 27.10.1990 г.р.

Рост 165-170, спортивного телосложения, волосы короткие русые, может быть одет в болоньевую куртка синего цвета с множеством карманов спереди., рубашка белого цвета, джинсы голубого цвета или брюки черного цвета, обувь черного цвета на шнурках.

Может передвигаться железнодорожным, автомобильным транспортом, использует паспорт серия 0508 номер 602677 от 09.06.2009 г. выдан ОВД ЗАТО Г. ФОКИНО ПРИМОРСКОГО КРАЯ. При обнаружении срочно сообщать по т. 02 УВД по г. Владивостоку.

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