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Изгоняли бесов, выгнали… жизнь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае проводится доследственная проверка по факту внезапной смерти 4-летнего ребенка

В следственные органы Следственного комитета по Приморскому краю поступили материалы по факту смерти малолетнего ребенка в селе Сергеевка (Партизанский р-н) Приморского края.

Следствием установлено, что 10 июля 2010 года в одном из домов с. Сергеевка в ходе лечения нетрадиционными методами медицины внезапно умер мальчик 2006 года рождения. После проведенного судебно-медицинского исследования причина смерти ребенка не установлена. В связи с чем, назначено дополнительное гистологическое исследование.

Согласно официальному сообщению СКП РФ по Приморскому краю, в настоящее время по данному факту проводится доследственная поверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Однако как стало известно из неофициальных источников, «нетрадиционными методами лечения» стала попытка шарлатанствующих псевдо медиков изгнать бесов, якобы, вселившихся в малыша. Во время проведения сеанса по их «нейтрализации», ребенок просто задохнулся.

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