«Некрополь» и развлечет, и вылечит, и похоронит

Контрольно-счетная палата (КСП) Владивостока завершила частичную проверку МУП «Некрополь», которое, как известно, практически является монополистом на рынке ритуальных услуг краевого центра Приморья.

- Мы смогли проверить только три контракта. Те, на которые пошли бюджетные деньги. Во-первых, это оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов с кладбищ. Во-вторых, содержание городских кладбищ. В-третьих, вывоз умерших с мест ДТП и тел дезадаптированных граждан. По этим трем контрактам финансовых нарушений нет, - заверила «ЗР» председатель Контрольно-счетной палаты Владивостока Альбина ВОЛКОВА. – Но мы обнаружили нарушения в Уставе предприятия, где записано, что компания может заниматься не только ритуальными услугами, но еще и оказывать медицинские и косметологические услуги, а также создавать развлекательные и игровые комплексы.

Напомним, ранее попытки проверить МУП «Некрополь» заканчивались скандалом. Вообще-то, проверка предприятия стояла в плане у КСП еще в 2009 г. Однако вначале у проверяющих, как говорится, не дошли руки до предприятия. А затем представители «Некрополя» просто отказались представить необходимые документы на проверку. И КСП, и сама компания обратились за разрешением возникшего спора в прокуратуру Владивостока. Надзорный орган встал на сторону «Некрополя».

Контрольно-счетная палата осталась при своем мнении и обратилась с жалобой в вышестоящий орган – в краевую прокуратуру. Там, как стало известно «ЗР», уложились в отведенный законом для ответа месяц и уже направили свой вердикт по почте. Но письмо еще не дошло до адресата. Если краевая прокуратура поправит коллег из Владивостока, то КСП начнет полномасштабную проверку деятельности МУП «Некрополь».

- Мы будем методично его (МУП «Некрополь», - Прим. «ЗР») контролировать, чтобы это не было вотчиной для обогащения отдельных граждан, - заверил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС.

Если случится наоборот и краевая прокуратура поддержит своих коллег из Владивостока, то Контрольно-счетная палата будет обращаться в суд, заверила «ЗР» председатель КСП Альбина Волкова.