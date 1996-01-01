Глава колонии попал под уголовное дело

В поселке Волчанец Партизанского района в отношении начальник колонии возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Как сообщила старший помощник прокурора края Ирина Володина, факт нарушения закона со стороны должностного лица был обнаружен вовремя проверки соблюдения законов в исправительных учреждениях. Начальник колонии «погорел» на незаконном использовании труда осужденных подведомственного исправительного учреждения. Притом использовал он их на строительстве дома собственной жены.

Начальник ФГУ ИК-27, 49-летний Игорь Ефремов известен также тем, что в 2009 году выдвигал свою кандидатуру на пост главы Новолитовского сельского поселения Партизанского района.

21 июня по факту нарушений закона Следственным отделом СУ по Партизанску было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.