За пересечение границы 50 тысяч штрафа

50 тысяч рублей штрафа должен будет выплатить капитан судна «BRIG 1» Олег Пластинин за нарушение госграницы России.Накануне Находкинский городской суд признал капитана судна с камбоджийским флагом виновным по ст. 322 ч. 1 УК РФ.

22 марта 2010 года пограничники задержали судно в территориальных водах России, при этом разрешения на пересечение границы у капитана не имелось.

Как отметили в прокуратуре Приморского края, пограничниками сторожевого судна «Приморье» на борту «BRIG 1» при осмотре также были обнаружены подготовленные для осуществления промысла конические крабовые ловушки.