И в банке бывают «крысы»

В Хабаровске вступил в силу приговор суда в отношении трех сотрудников Азиатско-Тихоокеанского банка. Из обвинительного заключения прокуратуры Центрального района города следует, что начальник филиала АТБ Сергей АСТАХОВ, совместно с кассирами-операционистами Анной ФЕДОСОВОЙ и Натальей БЕЖИНОЙ, с 15 по 18 сентября 2009 г. похитили денежные средства банка на сумму 1,16 млн рублей. На рабочем месте они активировали банковские карты и снимали с их помощью деньги, заполняя чек данными несуществующего лица. Суд приговорил Сергея Астахова к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, кассиров - к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 2 лет каждую. С осужденных будет взыскано в пользу банка 808,3 тыс. руб.