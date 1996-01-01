Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморскому ГУФСИНУ – московская комиссия
Со дня на день в Приморский край прибывает высокопоставленная комиссия Главного управления Федеральной службы исполнения наказания Минюста РФ.
Официального подтверждения как самого факта прибытия московских проверяющих, так и причин, побудивших проконтролировать деятельность приморского регионального Управления, пока нет – ее службы, ответственные за связь со СМИ, хранят гробовое молчание.
Из неофициальных источников известно, что цель комиссии – проверить ход «тюремной реформы», одним из элементов которой выступает развод заключенных по колониям на так называемых «первоходов» и рецидивистов.
Начиная с января 2010 г. граждане, осужденные впервые, должны содержаться отдельно от тех, для кого колония стала нормой жизни.
Однако из тех же «неофициальных» источников поступило предположение, что без внимания высокого минюстовского начальства не останутся события последних месяцев, целый ряд которых вызывает массу вопросов и предполагает наличие в составе комиссии пару-тройку прокуроров.
Так, например, практически осталась незаметной на фоне громких «кировских событий» информация об изнасиловании и убийстве психолога ИК-31 (п. Чугуевка). И хотя в «интересах следствия» детали этого чудовищного преступления не разглашались, жителям Чугуевки и окрестностей известно, что подозревается в насилии и убийстве непосредственный начальник убитой девушки, заместитель начальника колонии по тылу.
В этой связи странным выглядит завеса тайны и секретности вокруг этого дела, в котором неизвестных уже не осталось, и даже вопрос, предъявлено ли подозреваемому заму по тылу обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ., остается открытым.
Есть вопросы, правда, пока только у следственных органов, и к самому начальнику чугуевской исправительной колонии. Рустам БАКИРОВ, занимающий эту должность, обвиняется в присвоении денежных средства, полученных от реализации летней беседки и пяти столов, изготовленных заключенными на территории исправительной колонии. На этот счет есть заявление СУ СК при Прокуратуре РФ, а также вменяемая начальнику ФБУ ИК-31 285-я статья УК РФ.
Кроме того, на днях также возбуждено уголовное дело в отношении коллеги Бакирова начальника ИК-27 Игоря ЕФРЕМОВА, решившего руками осужденных улучшить жилищные условия своих ближайших родственников.
По этому факту также возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ, а сам руководитель учреждения на время следствия отстранен от руководства вверенной ему колонии.
Ну и последнее, на что надеются не только общественность, но и сами заключенные :у высокой комиссии найдется время разобраться с начальником ИК-41, замеченного в использовании не только официального руководящего положения, но и собственных рук и ног, применяемых для воспитания «нерадивых» заключенных.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край