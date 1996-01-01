Приморскому ГУФСИНУ – московская комиссия

Со дня на день в Приморский край прибывает высокопоставленная комиссия Главного управления Федеральной службы исполнения наказания Минюста РФ.

Официального подтверждения как самого факта прибытия московских проверяющих, так и причин, побудивших проконтролировать деятельность приморского регионального Управления, пока нет – ее службы, ответственные за связь со СМИ, хранят гробовое молчание.

Из неофициальных источников известно, что цель комиссии – проверить ход «тюремной реформы», одним из элементов которой выступает развод заключенных по колониям на так называемых «первоходов» и рецидивистов.

Начиная с января 2010 г. граждане, осужденные впервые, должны содержаться отдельно от тех, для кого колония стала нормой жизни.

Однако из тех же «неофициальных» источников поступило предположение, что без внимания высокого минюстовского начальства не останутся события последних месяцев, целый ряд которых вызывает массу вопросов и предполагает наличие в составе комиссии пару-тройку прокуроров.

Так, например, практически осталась незаметной на фоне громких «кировских событий» информация об изнасиловании и убийстве психолога ИК-31 (п. Чугуевка). И хотя в «интересах следствия» детали этого чудовищного преступления не разглашались, жителям Чугуевки и окрестностей известно, что подозревается в насилии и убийстве непосредственный начальник убитой девушки, заместитель начальника колонии по тылу.

В этой связи странным выглядит завеса тайны и секретности вокруг этого дела, в котором неизвестных уже не осталось, и даже вопрос, предъявлено ли подозреваемому заму по тылу обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ., остается открытым.

Есть вопросы, правда, пока только у следственных органов, и к самому начальнику чугуевской исправительной колонии. Рустам БАКИРОВ, занимающий эту должность, обвиняется в присвоении денежных средства, полученных от реализации летней беседки и пяти столов, изготовленных заключенными на территории исправительной колонии. На этот счет есть заявление СУ СК при Прокуратуре РФ, а также вменяемая начальнику ФБУ ИК-31 285-я статья УК РФ.

Кроме того, на днях также возбуждено уголовное дело в отношении коллеги Бакирова начальника ИК-27 Игоря ЕФРЕМОВА, решившего руками осужденных улучшить жилищные условия своих ближайших родственников.

По этому факту также возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ, а сам руководитель учреждения на время следствия отстранен от руководства вверенной ему колонии.

Ну и последнее, на что надеются не только общественность, но и сами заключенные :у высокой комиссии найдется время разобраться с начальником ИК-41, замеченного в использовании не только официального руководящего положения, но и собственных рук и ног, применяемых для воспитания «нерадивых» заключенных.