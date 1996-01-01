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Служи, матрос, не кашляй!
На конференции по интеграции увольняемых офицеров в гражданское общество, прошедшей во Владивостоке и о которой «ЗР» уже рассказывал, было отмечено, что сокращение лечебных частей практически не затронуло войсковые объединения, расквартированные в Приморье. Также на местах и в рамках своих штатов остались флотские госпитали и персонал.
Единственным исключением является госпиталь в п. Лазо (Дальнереченск), и с этим связаны проблемы по медобслуживанию тамошних офицеров и военных пенсионеров.
Однако за три месяца, прошедших с той памятной конференции, воды утекло столь много, что мутным потоком слухов и домыслов вынесло на стол министра обороны приказ о сокращении и передаче (безвозмездно?) гражданскому управлению ни много ни мало - госпиталя ТОФ!
По словам офицера госпиталя, чье имя не называется по понятным причинам, слухи о закрытии госпиталя или о переводе его в Фокино ходят уже давно, но никаких конкретных мер или шагов со стороны флота и Министерства обороны не предпринималось.
Сегодня, когда участь Дальзавода, 178-го завода МО и ряда предприятий помельче, расположенных на северном берегу бухты Золотой Рог, практически решена в угоду элитным «местам отдыха» и VIP-яхт-стоянкам, территория госпиталя и его обветшалый жилищный фонд будут, мягко говоря, бельмом в глазу «города-миллионника».
Медицинская база ТОФ не первый раз попадает в поле коммерческого зрения министра обороны РФ. Не так давно с трудом была отбита атака на флотские санатории, которые хотели выставить на аукцион.
Может быть, бюджет МО и выиграл бы от такого шага, но уверенности в том, что санатории сохранят свой профиль, не было бы никакой. Есть и другая сторона такой «распродажи», ведь на случай войны санатории-профилактории Министерства обороны в течение считанных часов переоборудуются в госпитали. А какой госпиталь можно развернуть на ставшей уже частной собственностью территории?
Как следует из бесед с офицерами флота, знающими ситуацию изнутри, противодействия со стороны министра закрытию старейшего медучреждения ТОФ или его переводу не будет. Тем более что за материально-техническую базу госпиталя, в том числе жилые и нежилые помещения, можно будет выручить неплохие деньги, тем более опыт у Министерства обороны в плане распродаж накоплен немалый, да и от покупателей отбоя не будет.
Имеют ли эти слухи и предположения под собой документальное основание, доподлинно неизвестно, официальные военные власти заняты подготовкой к крупномасштабным учениям «Восток», поэтому до военно-медицинского обеспечения им пока недосуг.
Чего не скажешь о ветеранских организациях и профсоюзах. По словам председателя Приморской краевой организации профсоюза Юрия ТАРЛАВИНА, сегодня решается не только судьба отдельно взятой флотской медико-боевой единицы, но и Тихоокеанского флота в целом.
- Есть информация, - говорит Юрий Тарлавин, - что все готово для перевода Медуправления ТОФ в Санкт-Петербург под «козырек» ВМФ РФ. Но это мелочи по сравнению с тем, что ожидает флот, и не только флот как таковой. Есть и такое «решение», за которое тоже рано ручаться, это возвращение к военно-морским силам Дальнего Востока с ликвидацией флотских главкоматов, которые заменят на Управления в структуре Генерального штаба.
Насколько я знаю, кроме того, отрабатывается версия замены окружной системы на систему так называемых «направлений». Что это значит? В Советской армии общее оперативно-стратегическое руководство войсками осуществлялось через Ставки. Так, например, войска СибВО и ДВО входили в ставку со штабом в Улан-Удэ. Теперь планируется вернуться к этой системе, но, в отличие от советского военного устройства, ставки будут лишены оперативно-стратегических функций, а взамен им будет передан мобилизационный ресурс, вследствие чего надобность в округах и флотах отпадет. Насколько такая информация соответствует действительности, кто и что за этим стоит, говорить не берусь…
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