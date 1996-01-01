Генпрокуратура обнаружила завышенные цены на лекарства в 63 регионах РФ

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства завышались аптеками 63 регионов РФ. Эти факты были выявлены в ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой РФ при поддержке Росздравнадзора и Федеральной службы по тарифам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По материалам проверки, наибольшие превышения розничных торговых надбавок на препараты перечня ЖНВЛС были зафиксированы в Ставропольском крае (на 726%), Московской (на 241%) и Иркутской областях (на 176%). Предельные оптовые надбавки завышали аптечные учреждения Республики Карелия, Амурской, Брянской, Курской, Московской и Сахалинской областей. В 16 субъектах РФ, в том числе республиках Адыгея, Марий Эл, Хакасия, Красноярском и Приморском краях, а также Амурской, Брянской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Тульской областях, прокуроры выявили факты реализации лекарств списка ЖНВЛС с незарегистрированными отпускными ценами. В общей сложности проверяющие из Генпрокуратуры выявили в российских аптеках около 2000 нарушений закона. В связи с этим в суды было предъявлено 29 исков, а также возбуждено 647 дел об административных правонарушениях.