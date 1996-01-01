Купил - уезжай

В Приморском крае участились преступления, связанные с кражами из автомашин. Иногда преступников привлекает вид ценных вещей - барсетки, сумки или объемного пакета, оставленных хозяевами в салоне. В других случаях злоумышленники фактически "сидят в засаде" возле серьезных магазинов, торгующих, к примеру, бытовой техникой.

Заприметив машину, в которую загрузили коробки с дорогой аппаратурой, ее некоторое время отслеживают в надежде, что владелец остановится еще где-нибудь, и ценности, оставленные в салоне, окажутся без присмотра. Проникнуть в автомобиль удается легко - преступники просто взламывают дверцу или выбивают стекло.

В похожей ситуации оказался на днях житель Владивостока. Мужчина оставил свою машину на парковке возле крупного магазина и отправился за покупками. Дальше все произошло быстро. Свидетели видели, как неизвестный мужчина приблизился к иномарке, выбил боковое стекло и вытащил какую-то коробку, после чего немедленно скрылся. Похищенной оказалась электромясорубка, приобретенная хозяином авто ранее. Преступник находится в розыске.

УВД по Приморскому краю в очередной раз напоминает жителям края, что машина, оставленная без присмотра, - легкая добыча, а ценности, оставленные в салоне, многократно увеличивают ее привлекательность для преступников.